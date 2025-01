"Aquaman" Jason Momoa xác nhận nối lại tình xưa với DC, sẽ vào vai phản diện

HHT - Vừa qua, nam diễn viên Jason Momoa đã xác nhận mình sẽ gia nhập Vũ trụ DC mới. Nhưng thay vì là Aquaman, giờ anh sẽ đóng Lobo, một thợ săn tiền thưởng hung bạo, đồng thời cũng là kẻ phản diện khét tiếng trong nguyên tác truyện tranh.

Jason Momoa từng nhiều lần bày tỏ mong muốn được đóng nhân vật này trong nhiều năm, gần đây nhất là trong các buổi họp báo quảng bá cho Aquaman and the Lost Kingdom. Mới đây, nam diễn viên đã chia sẻ một câu trích dẫn từ buổi họp báo đó lên Instagram và chú thích rằng "họ đã gọi" để mời anh vào vai diễn như ý nguyện. Theo The Hollywood Reporter, Lobo do Jason Momoa thủ vai sẽ ra mắt trong Supergirl: Woman of Tomorrow, bộ phim có cô nàng Gen Z Milly Alcock đóng chính, dự kiến phát hành vào ngày 26/6/2026.

Được tạo ra bởi Roger Slifer và Keith Giffen, Lobo xuất hiện lần đầu trong đầu truyện Omega Men #3 của DC Comics. Hắn là một người ngoài hành tinh đến từ hành tinh Czarnia, và làm việc như lính đánh thuê, một thợ săn tiền thưởng giữa các vì sao.

Lobo sở hữu sức mạnh, tốc độ, độ bền và khả năng phục hồi vượt trội, cũng được biết đến là một kẻ có tính cách khá bạo lực, tàn nhẫn. Trong nguyên tác, Lobo thường được miêu tả là một người đàn ông to lớn, cơ bắp với làn da màu xám hoặc xanh lam, mái tóc dài màu đen và đôi mắt đỏ rực.

Lobo thường xuất hiện trong vai trò phản diện hoặc phản anh hùng. Hắn thường được thuê để thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm và tàn bạo. Tuy nhiên, đôi khi hắn cũng hợp tác với các siêu anh hùng của DC, chẳng hạn như Justice League, trong những tình huống đặc biệt.

Vì vậy, người hâm mộ vẫn đang bàn luận về việc Lobo của Momoa sẽ giữ vai trò thế nào trong trong Supergirl: Woman of Tomorrow, liệu anh là đồng minh hay phản diện đối đầu nữ anh hùng.

Việc DC Studios mời Jason Momoa tham gia vũ trụ mới là một động thái đáng chú ý. Khi mới tiếp quản thương hiệu DC, bộ đôi Gunn và Safran từng ngỏ lời rằng các diễn viên từ vũ trụ trước hoàn toàn có thể trở lại, dù không phải là với nhân vật cũ.

Momoa là người nổ phát súng đầu tiên trong việc "nối lại tình xưa" với DC, mang đến hy vọng cho người hâm mộ rằng họ cũng có thể được thấy các thành viên khác của Justice League như Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller hay Ray Fisher trở lại trong các dự án tương lai.