Ariana Grande gây sốt với "Wicked", nhận cát-xê bao nhiêu mà gây tranh cãi?

HHT - Mặc dù thu về doanh thu khủng, bộ phim "Wicked" vẫn nhận về nhiều tranh cãi do chênh lệch thù lao giữa hai nữ diễn viên chính.

Ngày 22/11 vừa qua, bộ phim nhạc kịch Wicked đã chính thức được phát hành tại các rạp chiếu phim toàn cầu. Đây là một trong những bộ phim được chú ý nhất hiện nay với sự tham gia của nhiều ngôi nổi tiếng như Ariana Grande (trong vai Glinda), Cynthia Erivo (trong vai Elphaba), Dương Tử Quỳnh (trong vai Quý bà Morrible), Jeff Goldblum (trong vai Pháp sư Oscar Diggs), Jonathan Bailey (trong vai Hoàng tử Fiyero Tigelaar),...

Cynthia và Ariana đảm nhận hai vai diễn quan trọng nhất phim, trong đó nhân vật Elphaba được xem là nhân vật chính. Tuy nhiên, cộng đồng mạng hiện đang xôn xao về sự chênh lệch giữa mức thù lao của hai nữ diễn viên. Nhiều hãng tin cho biết giọng ca We Can't Be Friends được trả 15 triệu USD (380 tỷ VNĐ), gấp 15 lần bạn diễn. Hai diễn viên phụ Dương Tử Quỳnh và Jeff Goldblum được cho cũng nhận số tiền cao hơn Cynthia với 2 triệu USD (51 tỷ VNĐ).

Thông tin này gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Mặc dù Ariana Grande nổi tiếng và mang lại giá trị truyền thông lớn nhất cho bộ phim, nhiều người cho rằng việc ngôi sao nhạc Pop được trả công gấp 15 lần Cynthia là sự bất công.

Giữa tranh cãi, phía Universal Pictures đã lên tiếng khẳng định đây là tin đồn vô căn cứ. "Những thông tin về sự chênh lệch thù lao giữa Cynthia và Ariana hoàn toàn sai sự thật đến từ các trang tin trên mạng. Các nữ diễn viên được nhận mức lương hoàn toàn bình đẳng cho vai diễn của họ", phát ngôn viên của hãng phim tuyên bố. Tuy nhiên, Universal Pictures không tiết lộ chính xác mức thù lao mà cặp diễn viên của Wicked được trả cho dự án bom tấn này.

Wicked là tiền truyện của The Wizard of Oz, kể về mối quan hệ phức tạp giữa hai phù thủy Glinda và Elphaba. Bộ phim giải thích lý do đằng sau việc Elphaba từ một cô gái da xanh khép kín trở thành biểu tượng của cái ác.

Tác phẩm lập kỷ lục doanh thu phòng vé ở Hoa Kỳ với 114 triệu USD (2,7 nghìn tỷ VNĐ), trở thành bộ phim chuyển thể từ nhạc kịch có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử. Tổng doanh thu toàn cầu trong 3 ngày cuối tuần của bộ phim cán mốc 164 triệu USD (3,9 nghìn tỷ VNĐ).

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Ariana trong vai trò diễn viên, cô đã dành nhiều tâm huyết cho dự án lần này. Vừa qua, cô đã trở về Nam Florida để cùng bà ngoại thưởng thức bộ phim tại rạp chiếu địa phương. Anh trai Frankie Grande và bạn trai Ethan Slater cũng có mặt với nữ ca sĩ.