Ariana Grande sẽ tập trung vào diễn xuất sau khi bị Grammys ngó lơ album mới

HHT - Ariana Grande cho biết nữ ca sĩ có kế hoạch tập trung vào sân khấu nhạc kịch trong 10 năm tới thay vì ca hát sau khi tham gia bộ phim "Wicked".

Mới đây, khi tham gia phỏng vấn cho một podcast, Ariana Grande chia sẻ việc tham gia bộ phim Wicked đã khơi dậy mong muốn quay trở lại với sân khấu nhạc kịch trong cô. "Tôi nghĩ tôi thích diễn xuất, tôi yêu nhạc kịch. Tôi đang cố kết nối lại với khía cạnh này của bản thân vì tôi là người bắt đầu sự nghiệp với nhạc kịch", nữ ca sĩ bày tỏ.

Đồng thời, Ariana cũng tiết lộ dự định của bản thân trong 10 năm tới. Giọng ca we can't be friends cho biết âm nhạc sẽ không còn là ưu tiên hàng đầu, thay vào đó, cô sẽ tập trung vào sự nghiệp diễn xuất cũng như nhạc kịch.

Chia sẻ của Ariana Grande khiến nhiều người hâm mộ lo sợ nữ ca sĩ sẽ ngừng làm nhạc. Tuy nhiên, "tiểu diva" đã trấn an người hâm mộ: "Tôi sẽ luôn sáng tác nhạc. Tôi sẽ luôn trình diễn trên sân khấu. Tôi sẽ luôn làm nhạc cho các bạn - tôi hứa đấy. Chỉ là tôi nghĩ bản thân sẽ không làm nhạc với tần suất như trong 10 năm qua". Phần lớn khán giả bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định của Ariana. Tuy nhiên, một số người không khỏi tiếc nuối vì có thể sẽ phải chờ nhiều năm để họ có thể thưởng thức nhạc mới từ nữ ca sĩ.

Là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay, nhưng ít ai biết rằng Ariana Grande từng bắt đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên nhạc kịch trong 13: The Musical. Thời gian sau đó, cô nàng ghi dấu ấn qua vai diễn Cat Valentine trong các sitcom của Nickelodeon như Victorious, iCarly, Sam & Cat. Sau khi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc, cô nàng bắt đầu hạn chế diễn xuất ngoài việc xuất hiện trong Scream Queens và Don't Look Up.

Ariana Grande hiện đang trong thời gian quảng bá bộ phim điện ảnh Wicked, dự kiến ra mắt ngày 27/11. Bộ phim lấy cảm hứng từ vở nhạc kịch cùng tên và tác phẩm kinh điển The Wizard of Oz. Wicked nhận nhiều sự kỳ vọng từ giới phê bình và khán giả nhờ dàn diễn viên thực lực như Ariana Grande, Cynthia Erivo, Dương Tử Quỳnh, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey và Ethan Slater.

Ariana Grande trượt các đề cử quan trọng tại Grammys 2025 Năm 2024 đánh dấu sự trở lại của Ariana Grande với album eternal sunshine sau 4 năm vắng bóng. eternal sunshine đã đạt được thành công về chuyên môn lẫn thương mại và được đánh giá là màn trở lại ngoạn mục của giọng ca 7 Rings. Tuy nhiên, Ariana Grande lại không có mặt trong các đề cử quan trọng tại Grammys 2025, đặc biệt là Album Of The Year. Nữ ca sĩ chỉ đem về 3 đề cử tại mùa Grammys năm nay bao gồm: Best Pop Duo/Group Performance (Màn biểu diễn đôi/nhóm xuất sắc nhất), Best Dance Pop Recording (Bản thu âm nhạc Dance Pop xuất sắc nhất) và Best Pop Vocal Album (Album giọng ca Pop xuất sắc nhất).