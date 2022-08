Bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn đi giày cao gót dù đang mang thai, nhan sắc ngày càng xinh đẹp

HHT - Từ khi thông báo tin vui, vợ của thủ môn Bùi Tiến dũng - nàng mẫu Tây người Ukraine nhận được sự quan tâm lớn từ dân mạng. Cô nàng 2K vẫn giữ được diện mạo xinh đẹp và gu thời trang cực chất dù đang mang thai con đầu lòng.

Mớ đây, Dianka Zakhidova - bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa đăng tải khoảnh khắc hẹn hò lãng mạn cùng chồng kèm dòng trạng thái: "My joy, my love, my soulmate" (tạm dịch: Niềm vui của tôi, tình yêu của tôi, người bạn tri kỉ của tôi). Thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng đăng hình ảnh kèm hashtag đánh dấu kỷ niệm 2 năm bên nhau.

Trong khoảnh khắc mới nhất được chia sẻ, Bùi Tiến Dũng diện áo phông thoải mái còn Dianka lên đồ với trang phục dạ hội cắt xẻ táo bạo. Có thể thấy rằng dù bầu bí nhưng bà xã thủ môn xứ Thanh vẫn vô cùng quyến rũ, sành điệu.

Bên cạnh hình ảnh cho thấy nhan sắc ngày càng thăng hạng của Dianka Zakhidova, nhiều người chú ý hơn vào đôi giày cao lênh khênh dưới chân người đẹp sinh năm 2000. Theo đó, nhiều dân mạng tỏ ra lo lắng cho rằng việc mang giày quá cao có thể gây khó khăn cho quá trình di chuyển nhất là với những người đang mang thai.

Chính vì những điều này, không ít bình luận nhắc nhở bà xã Bùi Tiến Dũng nên hạn chế sử dụng giày cao gót trong thời điểm mang bầu. Thay vào đó những đôi giày đế thấp thoải mái là sự lựa chọn lý tưởng cho Dianka.

Trước đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng và nàng mẫu Tây người Ukraine - Dianka Zakhidova tổ chức đám cưới vào ngày 22/5 vừa qua sau hơn 1 năm hẹn hò. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức tại một resort cao cấp ở Vũng Tàu. Ngày vui của bộ đôi có sự góp mặt của dàn cầu thủ đình đám như Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Quang Hải... Trong sự kiện, Dianka cũng gây chú ý với nhan sắc như nàng công chúa khi thả dáng diện mẫu váy cưới độc đáo.

Sau 2 tháng kết hôn, cặp đôi hạnh phúc thông báo chuyện mang thai quý tử đầu lòng. Theo tiết lộ từ chính chủ, con trai thủ môn Bùi Tiến Dũng có tên gọi thân mật là Sonhine. "Đó là một cậu bé. Ba mẹ rất nóng lòng được gặp con #Sonhine của ba mẹ. Con đã làm tỏa sáng thế giới của ba", Bùi Tiến Dũng thông báo trên trang cá nhân.