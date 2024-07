Olympic Paris 2024 công bố bảng màu chủ đạo, netizen thích mê vì "nghệ cả củ"

HHT - Thế vận hội mùa Hè 2024 được tổ chức tại Paris và hứa hẹn sẽ tạo ra một sự kiện bùng nổ. Ban tổ chức đã tung ra loạt hình ảnh siêu chất lượng và những gam màu thú vị, bắt mắt khiến dân mạng nhiệt tình thả tim.

Thế vận hội Olympic là sự kiện thể thao định kỳ có quy mô lớn nhất toàn cầu với sự tham gia của hơn 200 đội tuyển, đại diện cho các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Đây được xem là sân chơi danh giá hàng đầu dành cho các vận động viên ở hơn 35 môn thể thao với hơn 400 hạng mục tranh giải.

Mới đây BTC Olympic Paris 2024 đã công bố phông nền chính của Olympic Paris 2024 lấy cảm hứng từ những viên đá cuội với gam màu sáng làm chủ đạo sáng và ấm như xanh, đỏ, xanh lá và tím. Tuy nhiên, phải đến khi các hình ảnh thực tế được công bố, netizen mới được phen thích thú bởi bảng màu pastel "siêu cưng", lạ mắt, khác hẳn với cách trang trí của các kỳ Olympic trước đó.

Các màu sắc chủ đạo sẽ được sử dụng để trang trí các tòa nhà Olympic gồm hồng, xanh và tím để mang đến diện mạo tươi vui cho các địa điểm thi đấu.

Theo Ban tổ chức Olympic Paris 2024, các thiết kế trên đều nằm trong khuôn khổ của dự án Look of the Games với mục đích kết nối khán giả, vận động viên, tình nguyện viên đến gần hơn với kỳ thế vận hội năm nay.

Với những hình ảnh, màu sắc và thông tin được thiết kế một không thể bắt mắt hơn, các khán giả cũng sẽ dễ dàng cảm nhận được không khí cực cháy của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Không chỉ có màu sắc bắt mắt, các thiết kế biểu trưng của từng môn thể thao cũng được thiết kế vô cùng độc đáo. Mỗi biểu tượng đều mang một nét đặc trưng riêng, giúp các bạn dễ dàng nhận biết và yêu thích từng môn thể thao.

Không chỉ khu vực khán đài, nhà thi đấu, bên ngoài đường phố Paris cũng được trang trí vô cùng rực rỡ. Nhìn từ bên ngoài, mỗi địa điểm thi đấu đều có màu sắc nổi bật như hồng, xanh, tím... vừa giúp khán giả phân biệt được các địa điểm thi đấu vừa khiến thành phố trở nên sống động hơn bao giờ hết.