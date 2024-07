Thành Đoàn TP.HCM tổ chức không gian tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

HHT - Mở cửa trong hai ngày 25-26/7, không gian "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng mãi trong lòng tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh” do tuổi trẻ TP.HCM lập nên để tưởng nhớ và khắc ghi những lời dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM, tuổi trẻ TP.HCM luôn khắc ghi lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Quyết tâm, nỗ lực học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất và cống hiến, thực hiện những hành động có ích, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Nhằm bày tỏ lòng thương tiếc và biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đối với công lao to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện không gian "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng mãi trong lòng tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh". Tại đây trưng bày hình ảnh hoạt động của Tổng Bí thư qua các thời kỳ và lĩnh vực; những câu nói gửi gắm đến đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng; các tác phẩm do Tổng Bí thư tự viết cùng các bài phát biểu và các diễn đàn mà ông từng tham gia. Ngoài ra, không gian còn có kho dữ liệu mở về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chứa đựng nhiều bài viết và hình ảnh do các cơ quan thông tin, báo chí thực hiện.

Ngay từ sáng sớm 25/7, nhiều người dân, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi thành phố đã tới tham quan không gian trưng bày.

Bạn Hồng Anh (sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM) không giấu được xúc động khi nhìn lại chặng đường vì nước vì dân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bạn chia sẻ bản thân sẽ tiếp tục rèn đức, luyện tài, tiếp thu tinh hoa văn hóa, khoa học, công nghệ hiện đại để trở thành một lớp người mới, một nguồn nhân lực có tri thức và chất lượng cao để cống hiến và xây dựng nước ta ngày càng phát triển vững mạnh.

Bạn Quế Trân (sinh viên trường ĐH Luật TP.HCM) luôn cảm thấy biết ơn, ngưỡng mộ trước sự cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những bài học, lời dạy, dặn dò của bác Tổng Bí thư sẽ tiếp tục là kim chỉ nam để thế hệ trẻ hôm nay học tập, noi theo.

Hoài Khanh (sinh viên trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM) kính cẩn nghiêng mình trước phong thái bình dị, gần gũi của bác với nhân dân. Đồng thời, bạn cũng ghi nhớ lời dặn của bác Tổng Bí thư về việc bản thân mỗi thanh niên cần phải tự giác, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên để ngày càng tiến bộ, tự hoàn thiện mình và đảm đương công việc trọng trách trong thời kỳ mới.

Thời gian thực hiện không gian từ 7 giờ ngày 25/7 đến 17 giờ ngày 26/7/2024 tại Nhà Văn hóa Thanh niên (số 4 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM).