Bạch Nguyệt Phạn Tinh tập 11, 12, 13: Khán giả muốn làm Bạch Thước để chọn hộ

HHT - Trong làng giải trí K-Biz, việc các nghệ sĩ có những nét tương đồng về ngoại hình là điều không quá mới. Tuy nhiên với trường hợp của 3 mỹ nam: Yoo Yeon Seok, Oh Sehun và Moon Sang Min thì ngoài việc có ngoại hình giống nhau, họ còn có nhiều điểm chung thú vị khác.

HHT - Tập 10 và tập 11 của "Bạch Nguyệt Phạn Tinh", Bạch Thước và Phạn Việt sẽ thoát ra khỏi ảo cảnh của Dung Tiên. Nhưng không rõ lý do vì sao điện chủ lại mất trí nhớ. Nhân cơ hội này, Bạch Thước tìm cách trêu chọc Phạn Việt.

HHT - Sau khi Hùng Huỳnh đưa ra tuyên bố chính thức thông qua đại diện pháp lý liên quan tới tranh cãi MV "Chẳng Thể Nhắm Mắt" đạo nhái MV "Standing Next To You" của Jung Kook (BTS), về phía ARMY (fandom của BTS), người "cà khịa", người yêu cầu phía Hùng Huỳnh phải đưa ra bản giám định rõ ràng.