Baeksang 2025: "Quả Quýt" thắng đậm nhưng trượt Daesang, cúp "đế - hậu" khó cãi

Tối 5/5, Baeksang 2025 diễn ra, công bố kết quả không lệch nhiều với suy đoán của khán giả. Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (When Life Gives You Tangerines) quả thực thắng đậm với 4 chiếc cúp trên tổng số 8 đề cử; bao gồm: Nam/ Nữ phụ xuất sắc nhất (cho Choi Dae Hoon, Yeom Hye Ran), Phim truyền hình xuất sắc nhất, Biên kịch xuất sắc nhất (Lim Sang Choon). Vị biên kịch này vẫn giấu mặt, giải thưởng do đạo diễn lên nhận cúp thay.

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt được vinh danh ở 4 hạng mục là xứng đáng. Bộ phim tạo tiếng vang lớn tại Hàn và lan rộng ra châu Á. Không chỉ trở thành "hiện tượng mạng", "Quả Quýt" còn thúc đẩy du lịch Jeju - nơi được chọn làm bối cảnh chính của phim tăng trưởng mạnh. Các điểm quay phim thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước.

Bộ tứ "đế - hậu" được nhiều fan phim Hàn đoán trúng phóc. Joo Ji Hoon chiến thắng "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" với vai diễn "bác sĩ điên", "mỏ hỗn" - Baek Kang Hyuk trong Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương. Kim Tae Ri lần thứ 2 là "thị hậu" Baeksang. Khả năng "diễn trong diễn", cân "1001" dạng vai trong Jeong Nyeon của cô là minh chứng sáng rực cho chiến thắng lần này.

Ảnh đế và ảnh hậu tại Baeksang 2025 gọi tên Jo Jung Suk (Pilot) và Jeon Do Yeon (Revolver). Khán giả cho rằng Revolver xứng đáng bị "ném đá" vì nội dung tệ hại, nhưng diễn xuất của dàn diễn viên, nhất là Jeon Do Yeon quả thực không thể chê, cứu lấy cả bộ phim.

Daesang truyền hình gọi tên chương trình thực tế Culinary Class War. Cuộc tranh tài của 100 đầu bếp nổi tiếng tại Hàn Quốc để giành giải thưởng 300 triệu won mang đến sức hút vượt ngoài tưởng tượng. Culinary Class War khuấy đảo toàn cầu năm ngoái, tạo nên cơn sốt và cái nhìn khác biệt về giới ẩm thực.

Kết quả Baeksang 2025

Truyền hình

Daesang: Chương trình truyền hình Culinary Class War

Phim truyền hình xuất sắc nhất: Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt

Đạo diễn xuất sắc nhất: Song Yeon Hwa (Doubt)

- Biên kịch xuất sắc nhất: Lim Sang Choon (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt)

- Kỹ thuật xuất sắc nhất: Jang Young Kyu (Jeong Nyeon)

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Joo Ji Hoon (Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương)

- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Kim Tae Ri (Jeong Nyeon)

- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Choi Dae Hoon (When Life Gives You Tangerines)

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Yeom Hye Ran (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt)

- Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Choo Young Woo (The Tale of Lady Ok)

- Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Chae Won Bin (Doubt)

- Diễn viên được yêu thích nhất: Byeon Woo Seok, Kim Hye Yoon

Điện ảnh

Daesang: Đạo diễn Hong Kyung Pyo (Harbin)

- Phim điện ảnh xuất sắc nhất: Harbin

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Oh Seung Wook (Revolver)

- Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Oh Jung Min (House of the Seasons)

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Jo Jung Suk (Pilot)

- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Jeon Do Yeon (Revolver)

- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Yoo Jae Myung (Land of Happiness)

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Soo Hyun (A Normal Family)

- Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Jeong Seong Il (Uprising)

- Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Roh Yoon Seo (Hear Me: Our Summer)

- Kịch bản xuất sắc nhất: Shin Cheol, Park Chan Wook (Uprising)

- Kỹ thuật xuất sắc nhất: Jo Young Wook (Uprising)