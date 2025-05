Resident Playbook: In4 bác sĩ gây mê đổ Yi Young, khán giả muốn "đạp 2 thuyền"

HHT - "Trưởng nội trú" Koo Do Won đang còn "làm giá" thì đối thủ đã xuất hiện. Người xem bắt đầu xao xuyến, thấy Oh Yi Young ở cạnh Ham Dong Ho cũng "chemistry tung tóe". Truy lùng "in-tư", khán giả càng phấn khích vì khui trúng "sít-rịt".

Tập 7 và 8 của Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú (Resident Playbook) "vui cực vui" khi một nhân tố gây nhiễu đã xuất hiện khiến cho "trưởng nội trú" Koo Do Won (Jung Joon Won) phải nóng ruột - Ham Dong Ho (Kim E Jun), bác sĩ nội trú năm 3 của khoa gây mê.

Đầu tập 7, anh thấy phiền khi Oh Yi Young (Go Youn Jung) liên tục gọi đội gây mê vì yêu cầu của bệnh nhân hoặc các ca mổ khẩn cấp bất chấp giờ giấc của khoa phụ sản. Dù biểu cảm rất mệt mỏi, bất lực nhưng Dong Ho vẫn cố gắng đến hỗ trợ và ưu tiên sắp xếp phòng mổ. Cuối tập 7, anh cổ vũ Yi Young khi cô lần đầu cầm dao mổ một ca sinh ngược.

Từ ánh nhìn khi thăm bệnh đến cái ôm ở phòng mổ, khán giả đã rung rinh vì "phản ứng hóa học" của Dong Ho và Yi Young. Kết tập 7, chàng bác sĩ gây mê che ô cho Yi Young đang đứng ngoài sảnh, nói rằng khi cô trả ô thì cả hai cùng đi ăn - khoảnh khắc này lãng mạn đến mức khiến fan đổ rầm.

Trên mạng xã hội, dưới các bài đăng về tình tiết của hai người, nhiều netizen bày tỏ họ có ý định "nhảy thuyền" hoặc "một chân đạp hai thuyền". Yi Young theo đuổi Koo Do Won ấm áp, đáng yêu; nhưng cô và Dong Ho cũng đẹp đôi.

"Anh ấy mặc đồng phục bước đi đã thấy đẹp rồi."

"Trưởng nội trú tinh tế thì Dong Ho cũng tốt bụng quá chừng, phải làm sao đây."

"Đúng là bác sĩ gây mê có khác, ảnh xuất hiện có mấy phút thôi mà tôi mê man vì ảnh rồi."

"Tôi đạp 2 thuyền, không thể bỏ lỡ ai được."

Dong Ho do E Jun thủ vai. Tên khai sinh của anh là Kim Hyeong Jun. Nam diễn viên sinh năm 1996, cao 1,87m. E Jun tốt nghiệp chuyên ngành Sân khấu và Điện ảnh của Đại học Kyung Hee. Anh hoạt động với tư cách diễn viên sân khấu kịch (ra mắt vào năm 2015) trước khi debut trên màn ảnh rộng với bộ phim Nothing Serious (2020). E Jun từng góp mặt trong web-drama boylove Nơi Ánh Mắt Anh Dừng Lại và một vai nhỏ ở tập đầu phim truyền hình The Midnight Romance in Hagwon.

Hiện tại, Kim E Jun đang hoạt động dưới trướng của Just Ent. Instagram của anh có hơn 31.8K lượt theo dõi, chủ yếu chia sẻ những hình ảnh dạo chơi đời thường. Soi trang cá nhân E Jun, cư dân mạng càng thích thú như khui được "sít-rịt". Trên phim, anh trông cao gầy, mảnh khảnh khi mặc đồ kín đáo. Nhưng khi diện áo ba lỗ, E Jun có cơ bắp rắn chắc, "gây mê" cao.