Bài hát dành riêng cho 12 chòm sao trong album "The Tortured Poets Department"

HHT - Mượn âm nhạc để bộc bạch tâm tình, Taylor Swift tái hiện thế giới nội tâm phong phú, rộng lớn trong album "The Tortured Poets Department". Ở đó, 12 cung hoàng đạo có thể tìm thấy chính mình trong mỗi ca khúc đậm chất thơ của nữ ca sĩ.

Nhân Mã - "I Can Do It With a Broken Heart"

Taylor Swift chính là đại diện tiêu biểu cho cung Nhân Mã luôn mang trong mình tinh thần lạc quan và tích cực. Giống như một chú ngựa tự do, Nhân Mã luôn hướng về phía trước với sự dũng cảm và kiên cường, vượt qua mọi thử thách và đạt được mục tiêu của bản thân. Điểm mạnh của Nhân Mã chính là khả năng biến mọi đau thương thành nguồn cảm hứng trong thời khắc tăm tối.

I Can Do It With A Broken Heart là minh chứng cho sức mạnh tinh thần của Nhân Mã. Dưới những giai điệu tươi vui, ca khúc ẩn chứa nội dung sâu sắc về hành trình vượt qua những tổn thương cá nhân, bao gồm cả những áp lực và sự soi mói của dư luận. Đây cũng là lời động viên cho những Nhân Mã đang cố gắng vượt qua những tổn thương trong quá khứ và tiếp tục tiến về phía trước.

Ma Kết - "The Alchemy"

Nổi tiếng với tính cách trầm ổn, Ma Kết thường được ví như những chiến binh thầm lặng trong cuộc sống. Ít thể hiện cảm xúc ra ngoài, họ chính là những người nói ít làm nhiều. Nhìn vào thành công của Ma Kết, người ta chỉ thấy sự tự tin, bình thản, nhưng ít ai biết được đằng sau đó là bao mồ hôi, nước mắt và sự kiên trì. Một điều cần phải nhớ về Ma Kết là không có gì có thể cản đường họ.

Trong The Alchemy, câu hát "Khi tôi thành công, tôi bỏ lại những người khác phía sau. Tôi vượt lên trên đối thủ và trở thành người giỏi nhất" toát lên sự tự tin, phản ánh tham vọng mãnh liệt của Ma Kết. Ca khúc này như một lời động viên để Ma Kết tin tưởng vào bản thân và khả năng làm chủ cuộc sống của họ.

Bảo Bình - "Florida!!!"

Mặc dù mọi người thường nhớ đến Bảo Bình qua vẻ ngoài lạnh lùng và có phần hờ hững với tình cảm, nhưng bên trong lại ẩn chứa một trái tim ấm áp và khao khát yêu thương mãnh liệt. Khi gặp được ai đó nhìn thấu con người thật sự bên trong họ, Bảo Bình không thể cưỡng lại việc chìm đắm trong tình yêu. Bảo Bình dám yêu hết mình, sẵn sàng dành trọn vẹn trái tim cho người ấy. Thế nhưng, cung Khí này lại có xu hướng "đổ" trước những người không thích mình và để rồi tự tổn thương bản thân.

Florida!!! là lời nhắc nhở rằng ngay cả khi đã trải qua những tan vỡ trong tình yêu, Bảo Bình vẫn có thể mở lòng mình cho những cuộc phiêu lưu mới. Giai điệu vui tươi và đầy năng lượng của bài hát mang đến cảm giác lạc quan như một lời động viên Bảo Bình bắt đầu lại và tìm thấy hạnh phúc ở một nơi khác.

Song Ngư - I Hate It Here

Mỗi Song Ngư đều có một thế giới riêng trong tâm trí, nơi họ có thể trốn thoát khỏi thực tại tàn khốc. Ước mơ và tưởng tượng là những phần không thể thiếu trong cuộc sống của Song Ngư. Là một cung nước giàu trí tưởng tượng, Song Ngư sẽ đồng cảm sâu sắc với bài hát I Hate It Here. Bài hát nói về cảm giác bị mắc kẹt trong một nơi gò bó, truyền tải mong muốn được đến với thế giới không có sự hỗn loạn của cuộc sống hiện đại - điều mà Song Ngư mơ mộng chắc chắn đã nghĩ một hoặc hai lần trong đời.

Mặc dù cảm thấy tách biệt khỏi thế giới ồn ào, Song Ngư vẫn khao khát sự kết nối và thấu hiểu. Bài hát như một lời thầm thì vào tâm hồn Song Ngư, khơi gợi những cảm xúc sâu thẳm nhất của họ. Ở đó, Song Ngư tìm thấy sự an ủi trong những giai điệu du dương và ca từ đầy cảm xúc.