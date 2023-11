Bài hát nào trong “1989” (Taylor’s Version) mang thông điệp dành riêng cho bạn?

HHT - Với chủ đề tình yêu và sự khám phá bản thân, album tái thu âm mới nhất của Taylor Swift - “1989” (Taylor’s Version) truyền tải thông điệp nào cho 12 chòm sao?

Bạch Dương - Shake It Off

Sở hữu nguồn năng lượng vô tận, Bạch Dương không ngại mạo hiểm và luôn tiến về phía trước. Đôi khi, cuộc sống có những thử thách bất ngờ khiến Bạch Dương gục ngã và lung lay ý chí. Với giai điệu sôi động, Shake It Off mang đến thông điệp nhắc nhở rằng dù có chuyện gì xảy ra, Bạch Dương hãy "shake it off" (rũ bỏ tất cả) và bắt đầu lại.

Kim Ngưu - I Wish You Would

Tuy mang tính cách bướng bỉnh, Kim Ngưu vẫn luôn thầm khao khát một người sát cánh bên cạnh và hỗ trợ Kim Ngưu vượt qua mọi khó khăn. Trong album 1989 (Taylor's Version), I Wish You Would là một ca khúc chia tay đầy tâm trạng, thể hiện mong muốn ai đó chiến đấu vì mình. Bài hát này cho phép Kim Ngưu thể hiện khía cạnh lãng mạn, yếu đuối sau vỏ bọc cứng rắn của mình.

Song Tử - Welcome to New York

Với tính cách linh hoạt, Song Tử dễ dàng kết bạn và khám phá những cuộc phiêu lưu mới lạ. Welcome to New York được Taylor Swift viết khi cô chuyển tới sống ở New York, bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Mang đến cảm giác lạc quan và mới mẻ, bài hát nhắc nhở Song Tử hãy vui vẻ đón nhận những điều mới và không ngừng phát triển bản thân.

Cự Giải - Wonderland

Cự Giải sở hữu trực giác tốt và dễ dàng nắm bắt được cảm xúc của người khác. Vì thế, Cự Giải rất đề cao mối liên kết sâu sắc hay sự thấu hiểu trong tình yêu. Wonderland chính là bài hát dành cho Cự Giải khi truyền tải về một mối quan hệ lý tưởng và mọi thứ Cự Giải mong muốn khi yêu thương ai đó.

Sư Tử - Bad Blood

Mặc dù khao khát làm tâm điểm của sự chú ý, Sư Tử sẽ không bao giờ cạnh tranh với bạn bè của mình. Tuy nhiên, nếu có người quay lưng lại với Sư Tử, Sư Tử sẽ trở nên rất đáng sợ. Bad Blood là bài hát thúc giục Sư Tử hãy đặt bản thân lên đầu và giành lại ưu thế sau khoảng thời gian cố gắng làm hài lòng mọi người.

Xử Nữ - All You Had To Do Was Stay

Xử Nữ nổi tiếng là người cầu toàn nhưng không có nghĩa là Xử Nữ luôn đúng trong mọi việc, đặc biệt là các mối quan hệ tình cảm. All You Had To Do Was Stay kể về mong muốn được quay lại quá khứ và sửa chữa những sai lầm của một mối quan hệ. Bài hát này nhắc nhở Xử Nữ rằng chấp nhận lỗi lầm là bước đầu tiên để tiến về phía trước.