Album "1989 (Taylor’s Version)": Tái hiện kỷ nguyên rực rỡ của Taylor Swift

HHT - Sáng ngày 27/10, Taylor Swift đã cho lên kệ album tái thu âm "1989 (Taylor’s Version)" trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Đây là album tái thu âm thứ 4 của cô nàng sau "Fearless (Taylor’s Version)", "Red (Taylor’s Version)" và "Speak Now (Taylor’s Version)".

Ngay trước thềm ra mắt album, nữ ca sĩ Blank Space đã có lời nhắn nhủ gửi đến người hâm mộ: "Tôi được sinh vào năm 1989, được tái sinh lần đầu tiên vào năm 2014 và đã tìm lại một phần trong tôi vào năm 2023 với sự trở lại của album mà tôi hằng yêu mến. Ngay cả trong những giấc mơ xa vời nhất, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng những phép màu mà album này mang lại cho cuộc sống của tôi có thể kéo dài lâu đến như vậy."

1989 (Taylor’s Version) ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu âm nhạc. Màn ra mắt này đã đánh sập cả hai website nghe nhạc trực tuyến lớn hàng đầu thế giới là Spotify và Apple Music.

Là bản tái thu âm của một trong những album thành công nhất của Taylor Swift, 1989 (Taylor’s Version) mang chất nhạc Pop đặc trưng, nay được nâng tầm với giọng hát trưởng thành của Taylor Swift. Album lần này còn có 5 ca khúc From The Vault (chưa được phát hành trước đó). Tất cả đều được đánh giá rất cao từ người hâm mộ, tiêu biểu là ca khúc Say Don’t Go.

Nhiều ca khúc cũ được phối mới khiến khán giả vô cùng thích thú. Welcome To New York (Taylor’s Version) đang được người hâm mộ truyền tay nhau replay trên các diễn đàn mạng xã hội.

Welcome To New York (Taylor's Version) - Taylor Swift

Không chỉ nhận được lời khen từ người hâm mộ, 1989 (Taylor’s Version) cũng được nhiều chuyên trang âm nhạc đánh giá cao. Tờ Rolling Stone, NME và The Telegraph đều dành điểm tuyệt đối cho album lần này.

Hiện tại, 1989 (Taylor’s Version) đã chính thức đạt No.1 trên Itunes US. Album được kỳ vọng sẽ phá vỡ kỷ lục về lượt nghe ngày đầu mà album Midnights của chính Taylor Swift đang nắm giữ.