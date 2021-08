Bạn gái tin đồn của Đoàn Văn Hậu trả lời thế nào khi dân mạng hỏi: "Từng là người thứ ba?"

HHT - Dù đây là câu hỏi khá nhạy cảm, nhưng cô nàng Doãn Hãi My - "bạn gái tin đồn" của cầu thủ Đoàn Văn Hậu vẫn thẳng thắn trả lời mà không hề né tránh.

Tin đồn Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hẹn hò xuất hiện hồi tháng 10/2020, cũng là thời điểm cô nàng tham gia cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2020. Cặp đôi liên tục để lộ "hint" hẹn hò, rõ nhất phải kể đến sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu trong đêm Chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2020.

Tại đây, khi "bạn gái tin đồn" chỉ dừng chân ở Top 10, chàng hậu vệ CLB Hà Nội khi ấy đã chủ động ôm an ủi người đẹp trước sự chứng kiến của khán giả và truyền thông. Dù Hải My và Văn Hậu chưa từng lên tiếng khẳng định nhưng cộng đồng mạng đều cho rằng cả hai đang hẹn hò.

Tuy nhiên sau đó có tin đồn rộ lên rằng Doãn Hải My là nguyên nhân khiến Đoàn Văn Hậu và bạn gái cũ Hoàng Anh Ốc chia tay. Trước thông tin này, người đẹp cho biết: "Đó đều là những bình luận ác ý và vô căn cứ nên cũng không khiến tôi bận tâm hay để ý".

Mới đây, trên Instagram cá nhân, Doãn Hải My đã "bắt trend" Hỏi - Đáp qua story. Người đẹp sinh năm 2K1 nhiệt tình trả lời hàng chục câu hỏi theo trend "Have You Ever... ?" (tạm dịch: Bạn đã bao giờ... chưa?).

Trong dấu 3 chấm sẽ là vấn đề mà cộng đồng mạng muốn hỏi. Đáng chú ý, có dân mạng đã mạnh dạn đặt câu hỏi cho Doãn Hải My: "Bạn đã bao giờ là người thứ ba chưa?".

Cô nàng không né tránh chủ đề này mà thẳng thắn đáp trả trên Story. Doãn Hải My khẳng định "chưa từng làm người thứ ba" và giải thích: "My may mắn được nuôi dạy trong một gia đình tử tế, được giáo dục bởi những ngôi trường và giáo viên tốt. Bản thân My cũng là người có học thức và có sự tự trọng. My tự tin nói rằng mình chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ hạ thấp mình làm một việc như vậy".

