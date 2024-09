Thủ tướng Phạm Minh Chính ôm chặt cậu bé 8 tuổi mất cả bố và chị gái trong đợt bão lũ

HHT - Cậu bé Nguyễn Quốc Bảo, sinh năm 2016, bị mất cả bố và chị gái khi 3 người bị nước lũ cuốn trôi trong lúc di chuyển bằng xe máy qua cầu tràn thôn Cầu Treo, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Tối 15/9, Chương trình truyền hình đặc biệt Điểm tựa Việt Nam do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức đã phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1. Chương trình hướng đến người dân phải gánh chịu hậu quả do bão số 3 (Yagi) gây ra, nhằm lan tỏa tình cảm, sự sẻ chia với những mất mát của nhân dân do hậu quả của bão lũ, động viên tinh thần kiên cường khắc phục khó khăn, sáng tạo và dũng cảm vì mục tiêu chung. Trong chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ những người thiệt mạng do mưa lũ, thiên tai những ngày qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lên sân khấu động viên, tặng quà em nhỏ Nguyễn Quốc Bảo, sinh năm 2016, bị mất cả bố và chị gái khi 3 người bị nước lũ cuốn trôi trong lúc di chuyển bằng xe máy qua cầu tràn thôn Cầu Treo, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, khiến mọi người tại trường quay không kìm được nước mắt. Thủ tướng cũng cảm ơn, động viên đồng chí Đại úy Lục Văn Nguyên, cán bộ Công an xã Yên Thuận, Công an huyện Hàm Yên (người trực tiếp cứu được em nhỏ), cũng đã nỗ lực suốt nửa giờ để đi tìm bố và chị gái của Bảo, theo lời thỉnh cầu của cậu bé, nhưng không có kết quả.

Quốc Bảo mất bố, mất chị gái, liên tục lau nước mắt khi đứng trên trường quay. Thủ tướng Phạm Minh Chính cầm theo chiếc cặp xách, bước lên và ôm lấy cậu bé, tặng Bảo một món quà với mong muốn cậu bé mạnh mẽ tiếp tục đến trường. Bảo cũng chia sẻ ước mơ làm cảnh sát, giống người bố nuôi mà cậu bé vừa có, là Đại úy Lục Văn Nguyên.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ về 6 điểm tựa Việt Nam. Đó là điểm tựa về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong nhân dân, đoàn kết trong nước, đoàn kết quốc tế; là điểm tựa Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh lãnh đạo gần 95 năm qua. Đảng không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu mang lại độc lập, tự do cho dân tộc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Chương trình Điểm tựa Việt Nam với sự kết hợp phóng sự truyền hình, gặp gỡ khách mời và các tiết mục văn nghệ đã khắc họa lại sự tàn khốc của bão số 3 và mưa lũ, sạt lở, ngập lụt xảy ra trên diện rộng gây hậu quả nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh phía Bắc.

Thông qua những câu chuyện chân thực, xúc động từ thực tiễn ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai những ngày qua, cùng với những tiết mục nghệ thuật đầy cảm xúc, chương trình gửi đi thông điệp về những điểm tựa trong bão lũ, người Việt Nam ở mỗi vị trí của mình đều có thể làm một điểm tựa cho đồng bào, cho đất nước trong những thời khắc khó khăn. Cũng qua đây, cho thấy, trong hoàn cảnh gian khó, đau thương, tinh thần kiên cường, đoàn kết, nghĩa đồng bào và cả sự sáng tạo vốn là truyền thống quý báu của dân tộc chính là điểm tựa tinh thần vững vàng nhất.