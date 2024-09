Vụ tập thể Rạp xiếc TƯ gửi 10 ngàn đồng ủng hộ đồng bào bão lũ: Có đối tượng mạo danh?

HHT - Sáng 13/9, mạng xã hội xôn xao trước thông tin tập thể Rạp xiếc Trung ương ủng hộ 10.000 đồng nhằm khắc phục hậu quả của bão Yagi. Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã cùng các đơn vị chuyên môn khác vào cuộc xác minh vụ việc.

Trước đó, tối 12/9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đăng tải 12.028 trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (siêu bão Yagi). Trong danh sách này thống kê chi tiết ngày, số tiền cũng như nội dung giao dịch của người dân.

Trong số đó, dân mạng chú ý khi có một tài khoản chuyển ủng hộ với số tiền 10.000 đồng với nội dung là "tập thể anh em rạp xiếc trung ương ủng hộ".

Sáng 13/9, chia sẻ với báo Tiền Phong, NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam khẳng định liên đoàn chưa chuyển khoản bất kỳ khoản tiền nào. "Chúng tôi thực hiện chủ trương ủng hộ 1 ngày lương. Liên đoàn vẫn đang kêu gọi và chưa thực hiện chuyển khoản cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngay khi nắm được thông tin chúng tôi đã gửi báo cáo tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chuẩn bị gửi công văn tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm làm rõ tài khoản gửi tiền dưới mác liên đoàn", NSND Tống Toàn Thắng cho biết.

Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam nhấn mạnh hành động này bôi nhọ, gây ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của liên đoàn. Vì thế ban lãnh đạo liên đoàn sẽ phối hợp xác minh, làm rõ cá nhân thực hiện hành vi này. Cùng ngày, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch có văn bản gửi Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 T.Ư đề nghị xử lý thông tin xuyên tạc, sai sự thật về việc Rạp xiếc Trung ương ủng hộ 10.000 đồng.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho rằng đây là thông tin xuyên tạc, sai sự thật, lan truyền trong bối cảnh nhân dân cả nước đang hướng về các tỉnh miền Bắc bằng những hành động thiết thực, gây ảnh hưởng xấu đến ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói chung, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng.

Chiều 13/9, trao đổi với báo Dân Trí, một lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã cùng các đơn vị chuyên môn khác vào cuộc xác minh vụ "Liên đoàn Xiếc gửi 10.000 đồng ủng hộ bão lũ".

Trong khi đó, NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, cho biết Liên đoàn đã mời đại diện Công đoàn Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an quận Hai Bà Trưng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội và Ban Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam đến làm việc cùng.

Theo ông Thắng, "chủ nhân" của 10.000 đồng ủng hộ bão lũ là một sinh viên năm 4 đang theo học tại một trường Đại học trên địa bàn Hà Nội. Nam sinh viên cho biết nhóm bạn đặt tên group là rạp Xiếc để thể hiện tính cách vui vẻ, linh hoạt. Khi ủng hộ họ lấy nội dung là "tập thể anh em rạp Xiếc trung ương" để ủng hộ chứ không nghĩ tới việc mạo danh các nghệ sĩ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Với thông tin này, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng từ chối trả lời và cho biết đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội về vụ việc.