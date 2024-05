Bảng xếp hạng đại học thế giới: Việt Nam có thêm một trường góp mặt vào danh sách

HHT - So với năm trước, 6 đại diện đến từ Việt Nam có sự sụt giảm vị trí đáng kể. Đại học Mở TP.HCM là trường đại học thứ 7 góp mặt vào danh sách nhưng chưa được xếp hạng vì chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí.

Trong bảng xếp hạng vừa được Tổ chức Times Higher Education (THE) công bố, Việt Nam có 6 đại diện được xếp hạng và 1 đại diện trong bảng dù chưa có vị trí. 6 đại diện lần lượt là trường ĐH Tôn Đức Thắng (hạng 193), trường ĐH Duy Tân (nhóm 251 - 300), ĐH Bách khoa Hà Nội (nhóm 501 - 600), ĐHQG Hà Nội (nhóm 501 - 600), ĐH Huế (nhóm 601+) và ĐHQG TP.HCM (nhóm 601+).

Ở lần xếp hạng này, thứ hạng của các trường giảm đáng kể so với năm 2023. Dù vẫn dẫn đầu về vị trí so với 5 cơ sở giáo dục đại học còn lại, trường ĐH Tôn Đức Thắng giảm tới 107 bậc so với năm trước. Hai nhóm ĐHQG Hà Nội và TP.HCM ở nhóm 351-400 và 501-600 (năm 2023), năm nay giảm xuống top 501-600 và 601+. Riêng Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Huế giữ nguyên vị trí thuộc nhóm 501-600 và 601+. Trước đó, trong bảng xếp hạng Đại học toàn cầu 2024 của tổ chức này, 3/6 trường nói trên cũng tụt 100-300 bậc so với năm ngoái.

Ngoài 6 đại diện trên, Trường Đại học Mở TP.HCM trở thành cái tên thứ 7 từ Việt Nam lần đầu lọt vào bảng xếp hạng đại học tốt nhất châu Á với trạng thái "reporter" (nhóm được báo cáo). Lý do cho việc trường ĐH này chưa được xếp hạng là vì chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của bảng xếp hạng.

Nguyên nhân của việc tụt hạng được cho có thể xuất phát từ bảng xếp hạng THE thay đổi phương pháp xếp hạng năm 2024 nhằm ghi nhận sự thay đổi của lĩnh vực giáo dục đại học trên thế giới. Năm 2024, THE đánh giá các cơ sở giáo dục đại học theo 18 tiêu chí, được chia thành 5 nhóm: Chất lượng nghiên cứu (30%), môi trường nghiên cứu (28%), giảng dạy (24,5%), thu nhập từ chuyển giao tri thức và khả năng thu hút tài trợ (10%), triển vọng quốc tế (7,5%). So với năm ngoái, số tiêu chí nhiều hơn 5.

THE đổi tên 3/5 nhóm tiêu chí xếp hạng đồng thời loại bỏ, thêm mới một số tiêu chí thành phần, nâng tổng số tiêu chí xếp hạng lên 18, thay vì 13 như trước. Đơn vị này còn điều chỉnh trọng số của vài tiêu chí để phản ánh yếu tố đặc thù của khu vực.