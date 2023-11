Bao giờ có gió mùa Đông Bắc và trời chuyển lạnh, những tỉnh thành nào sẽ có mưa?

HHT - Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc - Bắc Trung Bộ nước ta đang chịu nắng gắt trước khi đón một đợt gió mùa Đông Bắc khá mạnh. Vậy đợt không khí lạnh về vào thời điểm cụ thể nào, gây mưa ở những đâu?

Thời tiết nắng nóng gay gắt như mùa Hè ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta sắp kết thúc khi đợt gió mùa Đông Bắc khá mạnh đang ở lục địa Trung Quốc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Còn vào chiều 11/11, thủ đô Hà Nội cùng các tỉnh thành miền Bắc vẫn đang có gió Đông Nam nên rất nóng bức, nhiệt độ ngoài trời lên đến 36 - 37oC.

Theo dự báo hiện tại, đến chiều tối hoặc tối mai, 12/11, trời sẽ chuyển gió. Gió mùa Đông Bắc sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta khiến nhiệt độ giảm. Vào khoảng 20h ngày 12/11, các tỉnh thành miền Bắc như Lạng Sơn, Thái Nguyên… có gió Đông Bắc với tốc độ 10 - 15 km/h. Ở thủ đô Hà Nội có gió nhẹ hơn, chỉ khoảng 5 km/h.

Gió mùa Đông Bắc sẽ mạnh dần lên và đến rạng sáng 13/11, gió ở Hà Nội có tốc độ khoảng 14 km/h, trời chuyển rét, nhiệt độ thực ngoài trời lúc 6h sáng ngày 13/11 tại Hà Nội là khoảng 17 - 18oC. Vì vậy, những người đi làm, học sinh đi học sớm nên mặc áo ấm. Cùng thời điểm này, các tỉnh thành ở miền Bắc có nhiệt độ khoảng 18 - 22oC.

Đợt gió mùa Đông Bắc này cũng gây mưa. Vào tối 12/11, thủ đô Hà Nội có mưa nhẹ, dưới 1 mm/h, nhưng khoảng 6h sáng 13/11 thì mưa to hơn một chút, khoảng 1 - 2 mm/h, phần nào gây vất vả cho người đi làm, đi học. Các tỉnh thành của nước ta giáp biên giới Trung Quốc có thể mưa to hơn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của nước ta, do đợt không khí lạnh này, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ phổ biến là 12 - 15oC, có nơi dưới 11oC.