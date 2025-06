Bão số 1 Wutip có thể ảnh hưởng gì đến thời tiết miền Bắc, Hà Nội có mưa không?

HHT - Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 1, tên quốc tế là bão Wutip. Dù cơn bão này không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta nhưng nó có thể ảnh hưởng thế nào đến thời tiết ở miền Bắc? Ở Hà Nội có mưa do ảnh hưởng của bão không?

Cơn bão số 1 (Wutip) đã hình thành sớm hơn dự báo, ngay từ 11/6. Theo phần lớn các mô hình dự báo hiện tại, bão Wutip sẽ đổ bộ đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào khoảng đêm 12 đến rạng sáng 13/6.

Bão số 1 không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, nhưng đĩa mây của một cơn bão thường rất rộng nên phạm vi ảnh hưởng của nó đối với thời tiết cũng vậy.

Do ảnh hưởng của bão số 1, ngoài việc biển động rất mạnh - đặc biệt ở những vùng gần tâm bão đi qua - gây nguy hiểm cho tàu thuyền, thì ở trên đất liền, khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to trong ngày 12 - 13/6, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Ở miền Bắc, dự báo khi bão số 1 tiến gần đến đảo Hải Nam (Trung Quốc) thì rìa mây mang mưa của nó cũng ảnh hưởng đến một số nơi. Từ khoảng chiều 12/6 đến ngày 13/6, các tỉnh thành ven biển miền Bắc và ở đồng bằng Bắc Bộ dự báo có mưa. Những tỉnh thành ven biển có thể có lúc mưa to, đặc biệt từ tối 12 đến sáng 13/6.

Hà Nội cũng có thể có mưa, chủ yếu là mưa nhỏ đến vừa, trong khoảng từ chiều hoặc chiều tối 12/6 đến sáng 13/6. Ngoài ra, cũng do ảnh hưởng gián tiếp của bão mà nhiệt độ ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc trong ngày 12 - 13/6 sẽ thấp hơn những dự báo trước. Nhiệt độ cảm nhận cao nhất ở Hà Nội trong 2 ngày này có thể chỉ ở mức 34 - 36oC.

Bão liên tục thay đổi và ảnh hưởng của nó cũng vậy, nhưng hiện tại các mô hình lớn đều dự báo như trên nên người dân lưu ý theo dõi tin tức và sắp xếp công việc phù hợp, giảm nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai.