Bảo Uyên phản bác ý kiến trái chiều, nhiều học trò của Mỹ Tâm đồng loạt lên tiếng

HHT - Em Xinh "Say Hi" hiện đang thống trị Top Trending YouTube hạng mục Âm nhạc khi ca khúc "AAA" đạt Top 1, ca khúc "Đã Xinh Lại Còn Thông Minh" bám sát nút.

HHT - Sau chiến thắng đầu tiên tại "Em Xinh Say Hi", đội trưởng Tiên Tiên cùng các thành viên Liên quân 2 ăn mừng hoành tráng. Trong khi đó, Miu Lê gặp “kiếp nạn” với "bộ đôi 97line" Orange - Vũ Thảo My.