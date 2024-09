Bão Yagi mạnh cấp 12-13 đang tiến vào Biển Đông, có tác động đến đất liền Việt Nam không?

HHT - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều khả năng trong chiều đến đêm 3/9, bão Yagi sẽ vượt qua kinh tuyến 120 và đi vào Biển Đông của nước ta.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khi bão Yagi di chuyển vào Biển Đông, các điều kiện khí quyển (gió, khí áp), đại dương (nhiệt độ nước biển ở khu vực Biển Đông đang là 30-31 độ C) thuận lợi cho việc bão mạnh lên và di chuyển theo hướng Tây.

"Đến thời điểm này, các trung tâm Dự báo của Việt Nam và quốc tế đều thống nhất khi vào Biển Đông, bão Yagi sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, cường độ có xu hướng mạnh lên" - ông Hưởng cho hay.

Cũng theo ông Hưởng, các dự báo đều cho rằng bão Yagi mạnh nhất khi ở khu vực phía đông của đảo Hải Nam (Trung Quốc) nhưng cũng có sự khác biệt đáng kể.

Dự báo của Nhật Bản cho thấy cường độ mạnh nhất đạt cấp 13, giật cấp 17; Trung Quốc dự báo cường độ bão mạnh nhất cấp 15; trong khi Mỹ dự báo cấp 16, giật trên cấp 17.

"Đến thời điểm này, chưa thể khẳng định bão Yagi có vượt qua đảo Hải Nam và di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ để ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam hay không. Tuy nhiên dưới tác động của hoàn lưu bão Yagi thì từ ngày 3/9, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc của Biển Đông sẽ có những ảnh hưởng của hoàn lưu bão Yagi" - ông Hưởng cung cấp thông tin.

Ngoài ra, cũng do tác động của bão Yagi, từ chiều ngày 3/9, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật trên cấp 11; biển động mạnh.

Dự báo trong khoảng từ ngày 4-6/9, bão Yagi có thể đạt cấp bão rất mạnh trên khu vực Đông Bắc Biển Đông, gió mạnh tối đa có thể lên tới cấp 12, giật cấp 15 vùng gần tâm bão.

"Đây mới là những nhận định sơ bộ về diễn biến của bão Yagi, vì khi vượt qua phía Bắc đảo Luzon, cường độ và đường đi của bão sẽ còn có những thay đổi do tác động của địa hình và dòng dẫn quy mô lớn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các dự báo mới nhất về cơn bão này" - ông Hưởng thông tin thêm.

Trong ngày 3/9, Thủ đô Hà Nội có mây, sáng có lúc có mưa rào, sau không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.