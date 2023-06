Bắt gặp Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong cùng nhau đưa con trai đi ăn tối

HHT - Sáng thông báo chiều có MV, EXO "đánh úp" người hâm mộ khi tung ra MV cho ca khúc "Let Me In". Đây là ca khúc mở đường nằm trong album sắp ra mắt, chuẩn bị cho màn trở lại chính thức của nhóm vào tháng 7 tới đây. Dù KAI đã nhập ngũ, nhưng vẫn kịp xuất hiện trong MV này.