Bầu trời Hà Nội đỏ rực sáng nay: Là hiện tượng gì, có báo hiệu sắp mưa to?

HHTO - Sáng sớm nay, bầu trời Hà Nội có màu đỏ rực, loang rộng với mây trông như sóng biển. Một số người còn thấy… hơi sợ. Thực ra đây là hiện tượng gì? Có phải dấu hiệu sắp mưa to như câu “ráng đỏ thì mưa”?

Tóm tắt nhanh: · Bầu trời Hà Nội đỏ rực lúc bình minh hôm nay về cơ bản là hiện tượng ánh sáng Mặt Trời ở góc thấp chiếu hắt lên mây. · Màu đỏ của bầu trời buổi sáng không phải là dấu hiệu chắc chắn sắp có mưa to. · Trong trường hợp ở Hà Nội, bầu trời đỏ sáng nay có thể cho thấy không khí khá ẩm, trời nóng oi.

Sáng sớm nay, nhiều người ở Hà Nội đã nhìn thấy bầu trời đỏ cam rất rực vào lúc khoảng 5h. Có những địa điểm, người dân còn thấy bầu trời màu đỏ sẫm.

Trên thế giới cũng có những người ghi được hình ảnh bầu trời tương tự, thường gọi là burning sky (bầu trời rực cháy).

Bầu trời Hà Nội sáng sớm nay, 23/6. Ảnh: HHT.

Vì sao bầu trời đỏ rực lúc bình minh?

Hiện tượng này chủ yếu liên quan đến góc chiếu của ánh sáng Mặt Trời.

Khi Mặt Trời còn ở rất thấp, ánh sáng phải đi qua lớp khí quyển dày hơn. Ánh sáng có bước sóng ngắn như xanh, tím bị tán xạ nhiều hơn do hơi nước, bụi… trong không khí, để lại màu đỏ, cam (bước sóng dài hơn), theo Đài thiên văn Hong Kong (HKO, Trung Quốc).

Ở Hà Nội sáng nay, bầu trời không quang đãng mà có nhiều mảng mây thấp đến trung bình. Ánh sáng đỏ, cam hắt lên đáy mây khiến hiệu ứng màu sắc càng rực rỡ.

Góc chiếu sáng của Mặt Trời và nhiều mây ở vị trí "vừa khéo" tạo nên khung cảnh lạ mắt lúc bình minh. Ảnh: HHT.

Có phải dấu hiệu sắp mưa to không?

Nhìn bầu trời Hà Nội sáng sớm nay, nhiều người nhớ ngay đến câu tục ngữ “ráng vàng thì gió, ráng đỏ thì mưa”. Trong tiếng Anh cũng có câu “Red sky in morning, sailors warning” (“bầu trời đỏ vào buổi sáng, thủy thủ hãy cẩn thận”, ý nói sắp thay đổi thời tiết, có mưa gió), theo Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh.

Những câu trên đều do người dân từ xa xưa đưa ra dựa trên kinh nghiệm quan sát thiên nhiên, nhưng không phải lúc nào cũng đúng.

Theo HKO, mối quan hệ giữa bầu trời đỏ và thời tiết trong thực tế khá phức tạp. Đúng là đôi khi bầu trời đỏ xuất hiện trước mưa bão, nhưng đôi khi lại chỉ do trong không khí có nhiều hơi ẩm và/ hoặc bụi mà thôi. Vì vậy, không thể dự đoán sự thay đổi của thời tiết chỉ bằng cách nhìn vào màu sắc của bầu trời, mà phải phân tích các yếu tố khác nữa.

Bầu trời đỏ rực ở Anh. Ảnh: PA.

Trong trường hợp ở Hà Nội, một lúc sau khi có màu đỏ thì bầu trời lại chuyển sang nhiều mây, rồi mây tan dần. Cho nên, bầu trời đỏ ở Hà Nội lúc sáng sớm nay có thể phần nào thể hiện là lúc đó trong bầu khí quyển nhiều hơi ẩm và báo hiệu một ngày oi bức.

Còn theo dự báo thì hôm nay Hà Nội vẫn có nắng nóng gay gắt và không mưa, nhiệt độ cảm nhận buổi chiều có thể lên đến 44 - 45oC.

Tóm lại, bầu trời đỏ rực ở Hà Nội sáng nay nên được coi là một hiện tượng quang học đẹp mắt và là động lực để mỗi người đón bình minh, thay vì là dấu hiệu thời tiết.