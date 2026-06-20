Hà Nội vẫn chưa chạm đỉnh nóng đợt này: Những ngày nào có thể oi bức nhất?

HHTO - Nắng nóng diện rộng đã trở lại miền Bắc. Mặc dù nhiều người đang thấy rất nóng nực rồi nhưng cái nóng ở Hà Nội vẫn chưa chạm đỉnh. Vậy thời điểm nóng và oi bức nhất có thể rơi vào những ngày nào?

Tóm tắt nhanh: · Đợt nắng nóng hiện tại ở Hà Nội có thể chưa chạm đỉnh. · Thời điểm nóng và oi bức nhất được dự báo là các ngày 23 - 25/6, với nhiệt độ thực đo có thể chạm 40oC. · Ngay cả ban đêm, nhiệt độ cảm nhận vẫn có thể ở mức 36 - 37oC, khiến cơ thể khó phục hồi sau một ngày nắng nóng.

Hà Nội đã rất nóng nhưng đỉnh nóng còn ở phía trước

Nắng nóng diện rộng đã bắt đầu xuất hiện ở miền Bắc. Là đô thị lớn, Hà Nội vẫn là một trong những địa phương nóng nhất đợt này.

Chiều 20/6, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội lên mức 43 - 44oC. Ngày 21/6 - ngày Hạ Chí 2026, con số này dự báo tăng lên mức 45 - 46oC, thật khó có thể nói gì về những con số này ngoài từ "nóng".

Tuy nhiên, đây mới chỉ là mở đầu của đợt nóng.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 21/6. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Những ngày nào được dự báo oi bức nhất ở Hà Nội?

Theo các mô hình dự báo hiện tại, đỉnh nóng tại Hà Nội nhiều khả năng rơi vào ngày 23 - 24/6, có thể kéo dài sang ngày 25/6.

Trong mấy ngày này, Hà Nội có thể có nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ thực đo có thể sát hoặc chạm ngưỡng 40oC; nhiệt độ cảm nhận tại các khu vực có mặt đường lớn hoặc tập trung nhiều nhà cao tầng có thể lên đến 45 - 47oC hoặc hơn.

Ban đêm vẫn nóng hầm hập, cơ thể khó được “hạ nhiệt”

Không chỉ ban ngày, buổi đêm các ngày đỉnh nóng cũng vẫn nóng ngột ngạt và oi bức. Dự báo nhiệt độ cảm nhận ban đêm của những ngày đó vẫn ở mức 36 - 37oC.

Trời ít gió, thời gian nóng kéo dài và nhiệt tích tụ trong các tòa nhà lớn có thể sẽ khiến nhiều người mệt mỏi, khó ngủ trong những ngày nóng như vậy.

Ngay cả các buổi đêm, nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc vẫn cao thế này. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Vì vậy, trong đợt nắng nóng kéo dài này, người dân nên hạn chế hoạt động ngoài trời vào thời điểm nắng gắt (10 - 17h) nếu có thể; uống nước, nghỉ ngơi hợp lý, chú ý nhiều hơn tới người cao tuổi và trẻ nhỏ.