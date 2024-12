beabadoobee: "Billie Eilish của nước Anh" được Taylor Swift mời diễn The Eras Tour

HHT - beabadoobee là nữ nghệ sĩ trẻ triển vọng của làng nhạc nước Anh, từng được sánh ngang với Billie Eilish.

Beatrice Kristi Ilejay Laus sinh ra tại Philippines và lớn lên ở London, Anh. beabadoobee chia sẻ rằng cô có thể hiểu tiếng Philippines nhưng lại không thể giao tiếp trôi chảy. Từ nhỏ, cô đã bộc lộ niềm đam mê âm nhạc, đặc biệt với các tác phẩm của nghệ sĩ Indie Rock trong thập niên 90.

Năm 2017, ca khúc Coffee do cô tự sáng tác được một người bạn đăng tải trên các nền tảng nghe nhạc và nhanh chóng được chú ý. Với sự bùng nổ đầy bất ngờ này, nữ ca sĩ trẻ quyết định sử dụng tên tài khoản mạng xã hội của mình làm nghệ danh chính thức - beabadoobee để bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Sau đó, cô ký hợp đồng với hãng thu âmDirty Hit Records và liên tục ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới. Đáng tiếc thay, beabadoobee vẫn chưa thể tạo ra cú bật để bứt phá trong thị trường âm nhạc đầy cạnh tranh.

Đầu năm 2020, ca khúc Coffee của beabadoobee được nam nghệ sĩ trẻ Powfu phối lại với tựa đề death bed (coffee for your head) và nhanh chóng gây sốt trên các nền tảng trực tuyến, đặc biệt là TikTok. Tính đến nay, ca khúc đã thu về hơn 1,7 tỷ lượt nghe trên Spotify. Nhờ sức nóng từ phiên bản phối lại, bản gốc Coffee cũng được chú ý và giúp cái tên beabadoobee trở nên quen thuộc hơn.

Dù vậy, beadadoobee từng chia sẻ rằng cô nàng đã có khoảng thời gian cảm thấy khó chịu với sự nổi tiếng của ca khúc Coffee. "Thật lòng mà nói, nó khiến tôi choáng ngợp... Tôi đã từng không thích điều đó. Tôi ghét việc nhiều người chỉ biết đến ca khúc đầu tiên tôi từng viết mà không phải là những bài hát khác. Tôi rất bướng bỉnh nhưng sau đó tôi đã học cách chấp nhận rằng cuộc sống đôi khi là như vậy. Hiện tại, tôi vô cùng biết ơn về sự tồn tại của nó vì điều đó đã mang lại cho tôi nhiều cơ hội hơn.", nữ ca sĩ chia sẻ.

beabadoobee cho ra mắt album đầu tay mang tên Fake It Flowers vào cuối năm 2020. Với âm hưởng Alternative Rock và những đoạn hook bắt tai, Fake It Flowers đã thành công thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu nhạc. Album đã lọt vị trí thứ 8 trên BXH UK Album Charts. Nữ ca sĩ được đánh giá là một trong những nghệ sĩ trẻ triển vọng của nước Anh.

Trong những năm gần đây, beabadoobee nhận về sự ưu ái của giới chuyên môn khi liên tục nhận về những lời khen có cánh cho các album Beatopia (2022) vàThis Is How Tomorrow Moves (2024). Hai album lần lượt nhận về số điểm khá cao là 7.6 và 7.4 từ trang phê bình âm nhạc Pitchfork. Nữ ca sĩ sở hữu cho mình thêm nhiều bản hit như the perfect pair hay Glue Song với hàng trăm triệu lượt nghe trên Spotify.

Tuy nhiên, phần ca từ của cô lại ít khi được đánh giá cao. "Tôi tìm những từ ngữ không thực sự có nghĩa nhưng lại phù hợp hoàn hảo với giai điệu hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy hay khi nói ra.", beabadoobee chia sẻ về quá trình viết lời.

beabadoobee đã thực hiện nhiều chuyến lưu diễn ngắn để quảng bá cho các sản phẩm âm nhạc và nhận được sự yêu mến từ khán giả nhờ giọng ca ngọt ngào cùng phong cách biểu diễn nhẹ nhàng. Cô cũng thường xuyên xuất hiện trên các chuyến lưu diễn của các nghệ sĩ lớn như Immunity Tour của nữ ca sĩ Clairo và diễn mở màn cho một trong những chuyến lưu diễn lớn nhất lịch sử - The Eras Tourcủa Taylor Swift.

Mặc dù chưa từng nhận đề cử tại các lễ trao giải âm nhạc lớn như Grammys hay VMAs, beabadoobee vẫn là một nữ nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng với tài năng đáng ngưỡng mộ và tư duy âm nhạc độc đáo. Liệu cô nàng có tiếp tục gặp may mắn như đã từng với ca khúc Coffee và tạo dấu ấn mạnh mẽ trong làng nhạc Âu Mỹ, trở thành thế hệ ca sĩ trẻ tiếp theo có ảnh hưởng vượt ra khỏi phạm vi nước Anh như Raye?