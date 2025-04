Live-action "Oshi no Ko: Đứa Con Của Thần Tượng" sắp đổ bộ rạp phim Việt

HHT - "Oshi no Ko: The Final Act" sẽ là tác phẩm "chốt sổ" loạt live-action của thương hiệu đình đám. Câu chuyện về ánh hào quang sân khấu rực rỡ nhưng cũng đầy bi kịch sẽ chính thức được trình diễn trên màn ảnh rộng Việt Nam vào giữa tháng 4 tới.

Phát hành trên tạp chí Weekly Young Jump từ tháng 4/2020 đến tháng 11/2024, Oshi no Ko (tựa Việt: Đứa Con Thần Tượng) là manga của tác giả Aka Akasaka, với phần minh họa do Mengo Yokoyari thực hiện. Tác phẩm thu hút sự chú ý từ độc giả nhờ cách khai thác mặt tối của ngành giải trí Nhật Bản.

Phiên bản anime của Oshi no Ko ra mắt vào năm 2023 và ngay lập tức tạo nên cơn sốt trong cộng đồng người hâm mộ. Tập đầu tiên có thời lượng đặc biệt 90 phút đã gây ấn tượng mạnh, trong khi ca khúc mở đầu Idol của nhóm YOASOBI trở thành hiện tượng toàn cầu, lập nhiều kỷ lục trên các nền tảng âm nhạc.

Sau thành công của nguyên tác manga và phiên bản anime, Oshi no Ko tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng với dự án live-action (bản người đóng), bao gồm phim truyền hình và một phần phim điện ảnh. Trong đó, movie Oshi no Ko: The Final Act (Oshi no Ko: Màn Trình Diễn Cuối Cùng)sắp ra rạp được xem là phần kết khép lại toàn bộ câu chuyện của TV series.

Câu chuyện của Oshi no Ko bắt đầu với Hoshino Ai, một thần tượng nổi tiếng với vẻ ngoài rạng rỡ và nụ cười hoàn hảo, nhưng đằng sau ánh hào quang lại che giấu nhiều bí mật không ai hay biết. Trong một biến cố bất ngờ, bác sĩ khoa sản Amamiya Gorō, người được giao nhiệm vụ đỡ đẻ cho Ai, bị sát hại ngay trong đêm cô sinh con.

Anh tái sinh thành Hoshino Aquamarine (Aqua), con trai của Ai, với ký ức trọn vẹn từ kiếp trước. Bốn năm sau, bi kịch một lần nữa ập đến khi Ai bị sát hại bởi một fan cuồng. Quyết tâm tìm ra sự thật, Gorō dưới thân phận Aqua dấn thân vào thế giới showbiz đầy hào nhoáng nhưng cũng không kém phần khắc nghiệt để truy tìm sự thật về cái chết bí ẩn của Ai.

Với sức hút từ nguyên tác và sự góp mặt của dàn sao trẻ, Oshi no Ko: The Final Act dự kiến ra mắt ngày 18/4 tới tại một số cụm rạp trên toàn quốc.

