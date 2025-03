Phim hoạt hình "Coco" có phần 2, "chú chó sợ ma" Scooby-Doo lên live-action

HHT - Trong cuộc họp cổ đông thường niên vào cuối tháng 3 này, CEO của Disney - Bob Iger đã xác nhận phim hoạt hình đạt giải Oscar "Coco" đang trong giai đoạn sản xuất phần hai và dự kiến ra rạp vào năm 2029.

Mặc dù chưa tiết lộ chi tiết nội dung, Bob Iger khẳng định phần tiếp theo sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện giàu cảm xúc, hài hước và phiêu lưu. Phim được đạo diễn bởi Lee Unkrich và Adrian Molina, bộ đôi đứng sau thành công của phần phim đầu tiên.

Ra mắt năm 2017, Coco nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim hoạt hình đáng nhớ nhất của Pixar. Phim theo chân cậu bé Miguel, một nhạc sĩ đầy đam mê, bất chấp truyền thống gia đình cấm đoán âm nhạc. Trong dịp lễ Día de los Muertos, Miguel vô tình lạc vào "vùng đất của người chết" và bắt đầu hành trình tìm kiếm sự thật về tổ tiên mình.

Với câu chuyện cảm động, hình ảnh rực rỡ và âm nhạc sâu lắng, Coco đã giành hai giải tại Oscar lần thứ 90, bao gồm Phim hoạt hình xuất sắc nhất và Ca khúc gốc xuất sắc nhất cho Remember Me, đồng thời thu về hơn 800 triệu USD (khoảng 20,5 nghìn tỷ đồng) tại phòng vé toàn cầu.

Trong những năm gần đây, Pixar đạt nhiều thành công với các phần phim tiếp theo như Inside Out 2 (2024) và Incredibles 2 (2018). Với sự trở lại của một trong những tác phẩm được yêu thích nhất, Coco 2 hứa hẹn sẽ tiếp tục chinh phục khán giả trên toàn thế giới.

Netflix công bố series live-action “Scooby-Doo” với 8 tập

Sau nhiều năm gắn liền với khán giả qua loạt phim hoạt hình, thương hiệu Scooby-Doo chính thức được Netflix chuyển thể thành live-action (bản người đóng) với một series dài 8 tập. Dự án này hứa hẹn sẽ mang đến một góc nhìn mới về nhóm thám tử nhí Mystery Inc. và hành trình đầu tiên của họ bên "chú chó sợ ma" Scooby.

Theo mô tả của nhà phát hành, loạt phim sẽ xoay quanh mùa hè cuối cùng tại trại hè của Shaggy và Daphne, khi cả hai vô tình vướng vào vụ án kỳ bí liên quan đến một chú chó đi lạc tên Great Dane, cũng là "nhân chứng" duy nhất của một vụ giết người siêu nhiên. Cùng với cô nàng mê khoa học Velma và cậu chàng lập dị Freddy, nhóm bạn quyết định điều tra bí ẩn này, bất chấp những mâu thuẫn cá nhân có thể bị phơi bày.

Với hướng đi trong những năm gần đây, có thể thấy rõ Netflix hiện đang đẩy mạnh việc chuyển thể các tác phẩm hoạt hình thành live-action, điển hình là One Piece và Avatar: The Last Airbender, cả hai đều đã được gia hạn cho mùa tiếp theo.

Điều khiến những người yêu mến Scooby-Doo lo ngại về chất lượng của loạt phim này là phiên bản live-action sẽ được sản xuất bởi Midnight Radio, hãng từng chuyển thể Cowboy Bebop. Bản chuyển thể người đóng của Cowboy Bebop được đánh giá là rời xa nguyên tác, không thể hiện được thần thái của nhân vật cũng như nội dung cốt lõi của bản gốc.

Scooby-Doo live-action hiện vẫn trong giai đoạn tiền kỳ và chưa có lịch phát hành chính thức.

Trạm tin Manga & Anime giới thiệu những tác phẩm mới cũng như tin tức nổi bật về anime, manga, light novel, visual novel, game… Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.