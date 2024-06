Beyoncé: "Gia đình chính là cái nôi của những nguồn cảm hứng bất tận"

HHT - Gần đây, đoạn phát biểu của nữ ca sĩ Beyoncé vào năm 2016 bỗng "viral" trở lại trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và đồng cảm trước câu chuyện truyền cảm hứng từ tình yêu thương của gia đình mà "Ong Chúa" mang lại.

Tại lễ trao giải CFDA Fashion Awards năm 2016 (giải thưởng thường niên của Hội đồng các nhà thiết kế thời trang Mỹ), giọng ca Halo được vinh danh là Biểu tượng thời trang của năm. Trong bài phát biểu, Beyoncé xúc động chia sẻ về giai đoạn khó khăn khi mới bắt đầu bước chân vào con đường âm nhạc. Cô cảm thấy vô cùng tự hào và biết ơn vì có gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc trong những bước đầu sự nghiệp.

Bà của Beyoncé là một thợ may. Bà thường may đồng phục cho học sinh và bán quần áo cho nhà thờ để kiếm tiền trả học phí cho con gái. Sau này, mẹ của nữ ca sĩ tiếp tục kế thừa nghề may và chính nghề gia truyền này đã giúp nữ ca sĩ có niềm đam mê đặc biệt với lĩnh vực thời trang.

Trong những ngày đầu hoạt động cùng nhóm nhạc Destiny's Child, Beyoncé và các thành viên liên tục bị các thương hiệu cao cấp từ chối tài trợ trang phục. Nhóm cũng không đủ tiền để mua cho mình những bộ trang phục biểu diễn trong các cửa hàng xa xỉ. Mẹ của Beyoncé đã dùng tài năng và sự sáng tạo của mình để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ cho con gái.

Mẹ và người bác quá cố là những nhà thiết kế đầu tiên của “Ong Chúa”. Dù không có danh tiếng hay chuyên môn như các nhà thiết kế chuyên nghiệp thời bấy giờ, bà vẫn giúp Beyoncé tự tin tỏa sáng mỗi khi bước lên sân khấu. Mỗi bộ áo với hàng trăm viên pha lê, ngọc trai được đính thủ công đều chứa đựng niềm đam mê và tình yêu đặc biệt của gia đình dành cho "Ong Chúa".

Khi được xướng tên là Biểu tượng thời trang của năm, nữ ca sĩ không giấu được nỗi xúc động và niềm biết ơn dành cho bà ngoại, mẹ, người bác đã quá cố và tất cả những khán giả đã luôn yêu thương, ủng hộ cô. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thấu hiểu và thán phục trước câu chuyện đầy cảm hứng của Beyoncé, khâm phục tinh thần mạnh mẽ của cô cũng như ngưỡng mộ tình yêu to lớn mà cô nhận được từ gia đình.

Nhìn lại chặng đường khó khăn đã qua, Beyoncé chính là biểu tượng của của những con người dám đương đầu với nghịch cảnh, không chấp nhận từ bỏ trước những lời từ chối. Nữ ca sĩ nhắn gửi đến khán giả của mình rằng:

"Hãy mạnh mẽ để chấp nhận và đương đầu khi rủi ro ập đến, luôn làm việc chăm chỉ và dám sống theo cách của mình".