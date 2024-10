Beyoncé liên tục bị nghi vấn có liên quan đến vụ Diddy, cơ sở thực tế đến đâu?

HHT - Gần đây, các diễn đàn mạng xã hội đang bàn tán sôi nổi về ca khúc "She Knows" của J. Cole khi bê bối của rapper P Diddy bị phanh phui. Tuy nhiên, người được nhắc đến nhiều nhất và được cho là liên quan đến ca khúc "She Knows" lại là Beyoncé.

Vào tháng 9, ông trùm âm nhạc Sean Diddy Combs trở thành tâm điểm của hàng loạt tin tức sau khi bị bắt với các cáo buộc buôn bán tình dục và hành vi lừa đảo, gian lận nghề nghiệp. Sau khi bê bối bị phanh phui, vợ chồng Beyoncé và Jay-Z đã nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán khi cả hai có mối quan hệ thân thiết với P Diddy cũng như từng xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Với mối quan hệ gần gũi với ông trùm âm nhạc P Diddy, Beyoncé đã bị nhiều người đặt câu hỏi. Một số giả thiết cho rằng P Diddy đã lợi dụng quyền lực của mình để hỗ trợ nữ ca sĩ trong ngành công nghiệp âm nhạc. Nhiều người cho rằng Beyoncé hiện đang là một thế lực ngầm có sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí hiện nay. Để củng cố giả thiết này, người hâm mộ dẫn chứng rằng nhiều nghệ sĩ thường xuyên cảm ơn Beyoncé trên sân khấu trao giải, ngay cả khi những chiến thắng của họ không liên quan đến nữ ca sĩ. Một trong những trường hợp đáng nhớ nhất là vào năm 2009, khi Kanye West gây chấn động bằng cách ngắt lời Taylor Swift trong bài phát biểu nhận giải VMAs, tuyên bố rằng Beyoncé xứng đáng chiến thắng. Một khoảnh khắc đáng nhớ khác là khi Adele đã làm vỡ chiếc kèn Grammy danh giá của mình để trao cho Beyoncé. Một số người đã đưa ra giả thiết rằng việc cảm ơn hoặc nhắc đến Beyoncé khi nhận giải thưởng là một luật ngầm trong giới giải trí US&UK. Ngay lập tức, giả thiết này đã trở thành xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội, khi nhiều người gửi hàng loạt lời tri ân đến Beyoncé như một động thái châm biếm. Bên cạnh đó, ca khúc She Knows của J. Cole được phát hành tận 11 năm trước đã nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán khi bê bối của P Diddy được đưa ra ánh sáng. Một số người cho rằng nội dung của ca khúc ám chỉ việc Beyoncé và Jay-Z biết mọi thứ về những bữa tiệc trắng của Diddy và ngay cả những gì xảy ra sau khi phần lớn khách mời đã rời đi. Đoạn điệp khúc lặp lại từ "She Knows" (cô ấy biết) đã khiến nhiều người hướng sự chú ý về Beyoncé. Bài hát còn nhắc đến những nghệ sĩ quá cố như Aaliyah, Left Eye và Michael Jackson, những người đã ra đi trong những tai nạn thương tâm dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Một số người cho rằng Beyoncé có liên quan mờ ám đến những sự cố này nhằm đạt được thành công cho bản thân bằng cách triệt hạ các đối thủ dưới sự giúp đỡ của P Diddy. Tuy nhiên, lập luận này nhanh chóng bị bác bỏ vì tính vô lý của nó. Một tài khoản mạng xã hội cho rằng tiêu đề của bài hát She Knows là cách chơi chữ giữa tên thật của Jay-Z - Shawn, P Diddy - Sean với tên gia đình của Beyoncé - Knowles. Ngay sau đó, ca khúc She Knows đã bị gỡ bỏ khỏi YouTube vào cuối tháng 9 giữa những ồn ào thị phi. Có những cáo buộc cho rằng công ty của Jay-Z, Roc Nation, đã ký hợp đồng với J. Cole vào năm 2009, đã gửi thông báo tới DMCA để xóa bài hát khỏi nền tảng này. Dù vậy, những điều trên vẫn là những giả thiết được cộng đồng mạng đặt ra mà không có bất cứ bằng chứng xác thực nào. Nhiều người hâm mộ đã đứng lên bảo vệ Beyoncé và cho rằng mọi người đang muốn vùi dập một nghệ sĩ thành công, được giới nghệ sĩ kinh trọng như Beyoncé. Mới đây, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Piers Morgan đã lên tiếng xin lỗi vợ chồng Beyoncé và Jay-Z sau khi đăng tải buổi trò chuyện cùng nữ ca sĩ Jaguar Wright. Trong chương trình, Jaguar Wright chia sẻ: "Tôi đã nói trong nhiều năm rằng Diddy và Jay-Z là những con quái vật". Ngay sau đó, luật sư của Jay-Z và Beyoncé đã liên hệ với Piers Morgan yêu cầu gỡ đoạn trò chuyện với lý do đăng tải thông tin sai sự thật.