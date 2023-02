Bị chê "chỉ biết cau mày nhăn nhó", diễn viên "Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc" thanh minh ra sao?

HHT - Chưa cần xem phim, chỉ qua một vài hình ảnh cắt ra từ bộ phim “Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc” thì khán giả đã nhận xét nữ diễn viên này chỉ có một kiểu diễn là cau mày nhăn nhó. Vậy người trong cuộc giải thích thế nào?

Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc đang đi đến giai đoạn cao trào, khi mâu thuẫn gia đình ngày càng tăng nên thu hút được nhiều khán giả. Nếu như “Anna Tố” gây bất ngờ vì màn lừa tiền cao tay thì Tuyết lại là nhân vật bị ghét bỏ nhất phim.

Tuyết lớn lên trong gia đình giàu có nên đã quen tiêu xài hoang phí, ăn uống mua sắm đều không cần nhìn giá. Đến khi kết hôn với Danh, dù chồng vướng nợ nần thì Tuyết cũng chẳng quan tâm, vẫn đòi hỏi Danh phải mua xe xịn túi hiệu, đưa cô đi ăn ở quán sang trọng để còn khoe mẽ với người quen.

Tính cách đỏng đảnh, lười biếng, ưa khoe khoang của Tuyết đã đủ để khán giả bức xúc rồi nhưng diễn xuất của Kiều My, người đóng vai này còn khiến người xem ức chế hơn. Dường như trong mọi hoàn cảnh, Kiều My chỉ có một biểu cảm là cau mày khiến cho gương mặt nhăn nhó đầy căng thẳng. Ngay cả trong những cảnh nhân vật Tuyết vui vẻ, Kiều My cũng vẫn nhăn trán, lông mày còn bên thấp bên cao khiến khán giả không hiểu nổi tâm lý nhân vật.

Chính vì thế Kiều My nhận về khá nhiều lời chê trách về diễn xuất. Và nữ diễn viên đã giải thích rằng do cơ lông mày của cô bị tật, chưa kể lông mày còn bị lệch. Kiều My cũng mong có ai biết chỗ châm cứu chữa trị được tật này thì giới thiệu để cô đi chữa.

Quả thực Kiều My đã đóng rất nhiều phim nhưng mãi đến Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc mới bắt đầu được chú ý, có lẽ vì diễn xuất “chỉ có nhăn trán cau mày” khiến khán giả không thích. Vì nhân vật Tuyết ở phim này quá đáng ghét, thêm biểu cảm của Kiều My gây ức chế nên nhiều người bắt đầu tò mò về cô. Chắc hẳn nếu muốn tiến xa hơn, có nhiều vai diễn đa dạng hơn thì Kiều My sẽ phải tìm cách kiếm chế đôi lông mày của mình, không để nó nhăn nhó từ phim này qua phim khác nữa.