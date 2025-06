Bí Kíp Luyện Rồng (2025): Không thể vượt qua bản hoạt hình, nhưng cũng không cần

HHT - Trở lại màn ảnh với phiên bản live-action, “Bí Kíp Luyện Rồng” (How to Train Your Dragon) không thể vượt qua bản gốc đã quá hoàn hảo. Nhưng nó cũng không cần phải làm thế mới có thể chinh phục được trái tim của khán giả, cả người lớn lẫn trẻ em, cả những người chưa xem hay đã xem bản hoạt hình.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Năm 2010, phim hoạt hình How to Train Your Dragon (Bí Kíp Luyện Rồng) ra mắt và đã trở thành một thành công lớn, không chỉ thắng đậm phòng vé mà còn chiếm trọn trái tim đông đảo khán giả lẫn giới phê bình.

Sau 15 năm kể từ phần phim đầu tiên, How to Train Your Dragon được chuyển thể phiên bản live-action, được nhào nặn bởi Dean DeBlois, cũng chính là người đã viết kịch bản và đạo diễn cho bộ ba phim hoạt hình.

Với những khán giả đã xem hoạt hình, How to Train Your Dragon bản live-action bám sát và trung thành với bản phim gốc đến mức không có gì để bất ngờ hay phải suy đoán. Câu chuyện cũng bắt đầu bằng cách giới thiệu các trận chiến liên miên giữa người Viking sống ở đảo Berk với loài rồng. Ở đây, người ta lớn lên với khiên và rìu, cùng niềm tin thấy rồng là phải giết. Đối với người Viking, tiêu diệt rồng là bản năng sống còn, và cũng là vinh quang.

Người đứng đầu đảo Berk là tộc trưởng Stoick (Gerard Butler), một chiến binh to lớn, dũng mãnh, có nỗi ám ảnh về việc tìm thấy ổ rồng để tiêu diệt loài quái thú biết bay và phun lửa này một lần và mãi mãi. Nhưng Hiccup (Mason Thames) - con trai ông - lại hoàn toàn trái ngược và không hợp khuôn mẫu “người Viking”. Cậu gầy gò, vụng về, trông như cọng rong biển vừa vớt dưới biển lên. Không ai ở đảo Berk, kể cả cha cậu, tin rằng cậu có thể giết rồng. Hiccup là một kẻ lạc loài trong làng, thậm chí trong chính ngôi nhà của mình.

Muốn được bạn bè đồng trang lứa cũng như người dân trong làng - đặc biệt là bố mình - công nhận, Hiccup dồn tâm sức vào việc thiết kế vũ khí để dùng nó giết rồng. Trong một đêm định mệnh, khi bầy rồng tấn công làng để bắt cừu, Hiccup sử dụng máy bắn đá tự chế của mình và bắn rơi một con rồng. Không ngờ nó còn là một con Night Fury - loài rồng chưa bao giờ được nhìn thấy, được biết đến là rất nguy hiểm.

Hiccup hứa với cha mình rằng cậu sẽ cố gắng để giết rồng, thực tế cậu đã nỗ lực theo cách của mình để giết rồng. Nhưng ở khoảnh khắc cậu có thể xuống tay giết một con rồng - còn là một con Night Fury hẳn hoi, Hiccup chợt nhận ra rằng mình không thể làm điều đó, hay nói đúng hơn là cậu không hề muốn làm điều đó.

Thế là thay vì giết con Night Fury vừa bắn hạ, Hiccup lại kết bạn với nó, đặt tên cho nó là Toothless. Nhận ra mình đã làm bị thương cái đuôi của Toothless, khiến nó không thể tự bay, Hiccup thiết kế cho nó một cái đuôi riêng. Và ai mà ngờ được, Toothless lại giống với một con mèo lớn, giống một chú cún nghịch ngợm có cánh hơn là giống với bất kỳ miêu tả ghê gớm nào về loài rồng vẫn luôn được truyền tai nhau.

Mối liên kết giữa Hiccup và Toothless ngày càng phát triển, gắn bó. Trong quá trình học cách giao tiếp và điều khiển rồng, Hiccup hình dung ra một mối quan hệ hoàn toàn mới, hòa bình hơn giữa người và rồng. Nhưng để thuyết phục dân làng, đặc biệt là bố cậu, tin vào điều đó không phải là chuyện dễ dàng.

Có thể nói How to Train Your Dragon bản live-action là “bản sao” của bản hoạt hình, với mạch truyện bám sát và nhiều cảnh quay tương tự, được thêm sức nặng nội tâm và sự hùng vĩ của cảnh thực. Các cảnh bay lượn của Hiccup và Toothless thực sự là một cuộc phiêu lưu thỏa mãn các giác quan, khi cả hai lướt qua biển lớn, né tránh các vách đá mà mỏm đá, rồi lao vút lên bầu trời…

Trong dàn diễn viên của bản live-action, trước khi phim công chiếu, người nhận nhiều phản đối nhất là Nico Parker vì cô không có mái tóc vàng như nhân vật Astrid trong bản hoạt hình. Nhưng Nico Parker tìm thấy sự tự tin của Astrid, biến nhân vật trở nên thật ngầu và thực sự là “ngôi sao sáng của thế hệ”.

Mason Thames trông lớn hơn và không gầy như Hiccup bản hoạt hình, nhưng cậu vẫn đủ gầy và trông lóng ngóng “lạc lõng”. Cách cậu thể hiện khiến Hiccup bản live-action can đảm hơn, ít hoài nghi hơn.

Nam diễn viên Gerard Butler là người lồng tiếng cho nhân vật Stoick trong bản hoạt hình, và trong bản live-action anh thực sự trở thành cha của Hiccup. Gerard Butler thổi hồn vào nhân vật một cách vừa dữ dội, vừa chân thực. Anh nắm bắt và thể hiện hoàn hảo một người cha bên ngoài gai góc xù xì, nhưng bên trong là trái tim thấp thỏm luôn lo lắng cho con trai mình.

Những con rồng CGI trông cũng tuyệt vời trong How to Train Your Dragon bản live-action. Chúng không quá đáng sợ, nhưng trông cũng không quá “hoạt hình”. Chúng vừa đủ thực khiến người ta e dè, nhưng đồng thời trông cũng “cưng”. Đó là sự cân bằng không dễ để đạt được. Và dĩ nhiên, Toothless tiếp tục "thiêu rụi" mọi trái tim với đôi mắt tròn, trở thành "rồng thú cưng" đáng mơ ước của mọi nhà.

Bản phim hoạt hình ra mắt năm 2010 đã quá xuất sắc nên khó có thể vượt qua, nhưng bản live-action đã chứng minh rằng nó cũng không cần phải làm thế mới có thể chinh phục khán giả. Thực tế, How to Train Your Dragon (2025) là một bản làm lại trung thành với bản gốc nhưng không gây nhàm chán, với một số thay đổi nhỏ tạo sự thú vị nhưng vẫn giữ vững thông điệp của câu chuyện.

Không chỉ đơn thuần là câu chuyện về "thuần hóa" rồng, How to Train Your Dragon còn là hành trình trưởng thành của một cậu bé - từ mặc cảm, hoài nghi bản thân, đến khi đủ mạnh mẽ để đứng lên vì điều mình tin tưởng, ngay cả khi điều đó trái ngược hoàn toàn với truyền thống và với mong muốn của cha mình. Phim cũng là hành trình chữa lành và kết nối giữa cha và con trai chân thực, xúc động.

Bí Kíp Luyện Rồng bản live-action vẫn chạm đến tất cả những nhịp điệu cảm xúc tương tự như bản hoạt hình, và trở thành một trong những phim live-action hay nhất từng được thực hiện.

Phim đang chiếu ở các rạp trên toàn quốc.