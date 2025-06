Bức Tường Bí Ẩn: Phim sinh tồn mới của Netflix khám phá nỗi sợ đô thị hiện đại

HHT - Một bức tường gạch bí ẩn bao vây tòa chung cư trong đêm khiến cư dân buộc phải hợp tác để tìm lối thoát, đó là điểm khởi đầu cho "Brick", bộ phim kinh dị mới đánh dấu sự trở lại của diễn viên người Đức Matthias Schweighöfer.

Ngày 14/6 vừa qua, Netflix đã phát hành đoạn trailer đầu tiên cho Brick (Bức Tường Bí Ẩn).Phim xoay quanh Tim (Matthias Schweighöfer) và Olivia (Ruby O. Fee), cặp đôi trẻ phát hiện tòa chung cư của họ bị bao vây bởi một bức tường gạch cao ngất chỉ sau một đêm. Không điện thoại, không internet, họ buộc phải hợp tác với những người hàng xóm đa nghi để tìm lối thoát, đồng thời giải mã bí ẩn đằng sau hiện tượng siêu nhiên này.

Brick khiến người xem gợi nhớ đến thể loại phim sinh tồn đô thị, giải đố như Alice in Borderland hay trò chơi "thoát khỏi mật thất". Tuy nhiên, theo What’s on Netflix, phim mang tầng nghĩa sâu xa hơn khi lấy cảm hứng từ những nỗi sợ thời hiện đại như sự cô lập và mất kết nối. Đạo diễn Matthias chia sẻ rằng đây là câu chuyện "về cách con người phản ứng khi bị đẩy vào đường cùng".

Brick do Matthias Schweighöfer, nam diễn viên từng góp mặt trong Army of the Dead đảm nhận vai chính kiêm đồng đạo diễn. Phim còn có sự tham gia của Ruby O. Fee cùng một số gương mặt quen thuộc khác từ điện ảnh Đức.

Theo The Hollywood Reporter, Brick nằm trong chiến lược mở rộng sản xuất nội dung quốc tế của Netflix, đặc biệt là tại thị trường châu Âu, sau thành công của series Dark (2017) từ Đức, Lupin (2021) do Pháp sản xuất hay The Platform (2019) đến từ Tây Ban Nha. Năm 2025, nền tảng này cho biết sẽ ra mắt loạt phim đến từ Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Ý, nhắm đến nhóm khán giả trẻ ưa thích thể loại kỳ ảo đen tối.

Brick (Bức Tường Bí Ẩn) dự kiến phát sóng trực tuyến trên nền tảng Netflix từ ngày 10/7/2025.