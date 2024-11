Bí Kíp Luyện Rồng tung trailer, gây tranh cãi vì rồng Răng Sún giống hệt hoạt hình

HHT - “Ngôi sao” của phim “How To Train Your Dragon” - chú rồng Răng Sún Toothless xuất hiện trong teaser trailer của bản live-action với ngoại hình không khác gì bản hoạt hình. Điều này khiến đông đảo netizen tranh luận trên khắp các nền tảng MXH.

Mới đây, teaser trailer của How To Train Your Dragon (Bí Kíp Luyện Rồng) phiên bản live-action ra mắt thu hút nhiều sự chú ý. Phim được làm lại từ phiên bản hoạt hình How To Train Your Dragon phát hành năm 2010. Câu chuyện kể về cậu bé Hiccup, thay vì giết rồng như cha mình và những người Viking khác, Hiccup lại làm bạn với một con rồng và đặt tên cho nó là Toothless.

Khi ra mắt, cuộc phiêu lưu kỳ diệu và cảm xúc của Hiccup cùng Toothless đạt được nhiều thành công và được yêu thích trên toàn thế giới. Sau phần 1, thương hiệu này có tiếp hai phần phim là How To Train Your Dragon 2 (2014) và How To Train Your Dragon: The Hidden World (2019) cũng rất thành công. Loạt phim này đã giành được bốn đề cử giải Oscar và đạt hơn 1,6 tỷ đôla doanh thu phòng vé toàn cầu.

Khi dự án live-action này mới được công bố, tạo hình của chú rồng Toothless là một trong những vấn đề được quan tâm nhất. Nhiều fan bày tỏ lo ngại không biết bản live-action sẽ mang đến một Toothless như thế nào. Vì là phiên bản live-action, mọi thứ phải trông “thật” hơn bản hoạt hình, nhưng nhiều fan lo ngại rằng nếu thế thì có khi Toothless sẽ mất đi vẻ đáng yêu và trở thành một trong những con rồng của Mẹ Rồng trong Game of Thrones chứ không còn là Răng Sún nữa.

Theo những gì đã xuất hiện trong teaser trailer, có thể thấy phiên bản live-action bám rất sát bản hoạt hình, nếu không muốn nói gần như là “sao chép và dán”. Đặc biệt, chú rồng Răng Sún - “ngôi sao” của thương hiệu phim này - như thể bước ra từ phiên bản hoạt hình và bay thẳng vào bản live-action.

Nếu tạo hình của Toothless quá xa lạ với bản hoạt hình có thể gây tức giận thì tạo hình bám quá sát bản gốc của Răng Sún lại gây thất vọng. Có không ít khán giả nhận xét rằng khi đứng riêng khung hình, Toothless và Hiccup trông rất ổn, nhưng khi cả hai đứng chung thì lại trông không được hòa hợp. CGI của phim còn thiếu sự mượt mà.

Ngoài ra, có không ít người xem nhận xét rằng bản live-action nếu quá giống bản hoạt hình thì chẳng có gì mới mẻ, tại sao họ lại phải đi xem lại một nội dung đã biết quá rõ. Với một số người đã đọc qua bộ sách How To Train Your Dragon của tác giả Cressida Cowell, họ tự hỏi không biết phiên bản live-action có cất giấu “bí mật” nào không? Có thể bộ phim sẽ đề cập đến những chi tiết chỉ có trong sách. Theo như cốt truyện của sách, câu chuyện còn có quy mô rộng lớn hơn, khám phá chế độ nô lệ, diệt chủng, chiến tranh toàn thế giới, bộ phim có thể đạt đến tầm vóc hoành tráng tương tự như Dune hay Planet of The Apes.

Nhưng ý kiến này không nhận được nhiều đồng tình, bởi việc đó quá tốn kém và có thể khiến phiên bản live-action hoàn toàn chệch hướng khỏi quỹ đạo của bản gốc hoạt hình. Được biết, bộ sách How To Train Your Dragon có 12 cuốn và Toothless trong sách rất khác bản hoạt hình. Trong sách, chú rồng Răng Sún có kích cỡ rất nhỏ và hoàn toàn không có răng. Một điểm khác biệt lớn nữa là theo như trong sách, ngay từ ban đầu tất cả người Viking đều huấn luyện rồng, điều khiến Hiccup trở nên đặc biệt là vì cậu có thể nói ngôn ngữ của rồng.

Phiên bản live-action của How To Train Your Dragon dự kiến phát hành vào ngày 13/6/2025.

Một số bình luận của netizen:

“Nếu phim này được làm lại hoàn toàn từ bản gốc thì tại sao phải xem?”

“Tôi vẫn sẽ xem để so sánh coi nó có gì khác với bản gốc.”

“Toothless trông rất giống với phiên bản hoạt hình, mà tôi phải thừa nhận là rất đẹp. Nhưng nó chẳng có gì mới. Thật khó xử.”

“Đây là một bộ ba phim hoạt hình hoàn hảo. Đó là lý do tại sao tôi không có hứng thú với phiên bản live-action. Tôi thấy làm ra nó là vô nghĩa.”

“Cá nhân tôi không thích xem hoạt hình nên chưa xem bản gốc, có lẽ bản live-action này được làm ra để dành cho những người như tôi.”

“Cách duy nhất khiến bản live-action có thể gây hứng thú với tôi là nếu họ chuyển thể theo những cuốn sách mà tôi chưa đọc, điều đó sẽ tạo ra nhiều khác biệt. Tuy nhiên, tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra.”

“Tôi thực sự hy vọng nó không chỉ là bản sao 100% từ cảnh này sang cảnh khác của bản hoạt hình.”

“Nó hay hơn bản live-action của The Lion King là được.”