"Bí Kíp Luyện Rồng" bản live-action hé lộ hình ảnh đầu tiên, netizen “quay xe”

HHT - Mới đây, một số hình ảnh của Hiccup và chú rồng Răng Sún - Toothless của “How To Train Your Dragon” phiên bản live-action đã gây xôn xao khắp mạng xã hội. Theo đó, những ai trước đó chê phim bây giờ phải cân nhắc “quay xe”.

Vào năm 2010, phim hoạt hình How To Train Your Dragon (Bí Kíp Luyện Rồng) khi ra mắt đã chinh phục khán giả toàn cầu. Hai phần phim sau đó nằm trong bộ ba phim cũng rất được yêu thích, thành công.

How To Train Your Dragon đã mang đến một câu chuyện phiêu lưu đầy vui nhộn nhưng cũng rất cảm động, với mỗi nhân vật đều có sự trưởng thành trong hành trình riêng của mình. Hai nhân vật trung tâm của Bí Kíp Luyện Rồng là Hiccup - cậu bé người Viking khác biệt với mọi người xung quanh và chú rồng được Hiccup đặt tên là Toothless - Răng Sún.

Năm ngoái, thông tin Hiccup và Toothless sẽ trở lại màn ảnh khiến nhiều fan xôn xao. Đáng chú ý, đây không phải là phần phim hoạt hình tiếp theo của thương hiệu, mà Hiccup và Toothless sẽ xuất hiện “bằng xương bằng thịt” - bởi đây là phiên bản live-action (phim do người thật đóng). Được biết, dự án được công bố vào tháng 2/2023 và quá trình quay phim đã bắt đầu vào tháng 1/2024, với Mason Thames (The Black Phone) đảm nhận vai Hiccup.

Khi dự án mới khởi động đã có nhiều nghi ngờ hơn là hào hứng. How To Train Your Dragon là một phim hoạt hình xuất sắc nhưng điều đó không có nghĩa là fan muốn nó được chuyển thể sang live-action. Bối cảnh đồ sộ cùng những con rồng hoành tráng đặt ra cho phim nhiều thách thức, đặc biệt là rồng. Chúng cần trông phải chân thực, nhưng đồng thời cũng trông phải sinh động, biểu cảm linh hoạt. Như Disney đã có “bài học” với The Lion King phiên bản live-action, độ chân thực thì xuất sắc nhưng biểu cảm linh hoạt thì "0 điểm", khiến bộ phim trông cứ như phim tài liệu về thế giới động vật.

Mới đây, một số hình ảnh đầu tiên của How To Train Your Dragon phiên bản live-action đã được hé lộ, cụ thể là về Hiccup và Toothless, khiến mạng xã hội xôn xao. Có thể thấy bản live-action có nhiều điểm tương đồng với bản phim hoạt hình. Nhiều bình luận nhận xét Mason Thames hoàn hảo với vai Hiccup, dù cậu có vẻ cao lớn hơn so với Hiccup trong bản hoạt hình.

Không rõ nét bằng Hiccup nhưng khán giả cũng đã có được những cái nhìn đầu tiên về Toothless. So với người bạn đồng hành, chú rồng Răng Sún càng giống bản hoạt hình hơn. Điều này đã khiến sự hào hứng của khán giả tăng cao hơn và mang đến cho bộ phim “hy vọng”. Nhiều bình luận bày tỏ họ nóng lòng nhảy cóc đến sang năm để sớm được gặp Toothless.

Những hình ảnh từ phiên bản live-action cũng hé lộ cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Hiccup và Toothless. Lúc này Toothless bị thương, Hiccup tình cờ tìm thấy cậu và muốn làm bạn. Có thể thấy Hiccup thu hết can đảm thử chạm vào Toothless, dù người Viking luôn nói rồng rất nguy hiểm và họ thường giết rồng thay vì chạm vào nó.

Bên cạnh lời khen cũng có một số hoài nghi rằng bản live-action chỉ là sự sao chép giống hệt các cảnh quay từ bản hoạt hình. Một số fan giải thích do đó là các cảnh kinh điển nên tái hiện nó trong bản live-action là hoàn toàn hợp lý.

Dĩ nhiên dựa trên hình ảnh thì vẫn còn quá sớm để đánh giá chất lượng của How To Train Your Dragon phiên bản live-action, nhưng bộ phim đã có một khởi đầu tốt, khiến nhiều người có thêm niềm tin để hóng phim. Dù vậy, khi nhìn rộng hơn, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng khi chứng kiến Hollywood ngày nay đang sa đà vào chuyển thể các thương hiệu điện ảnh thành công sang live-action thay vì tạo ra phim gốc mới.

How To Train Your Dragon bản live-action dự kiến phát hành vào năm 2025.

Một số bình luận của netizen:

“Thật tuyệt! Hiccup trông đẹp hơn tôi mong đợi.”

“Wow, trông rất giống bản hoạt hình.”

“Quá phấn khích và không thể chờ để được xem trailer.”

“Okay, trông ổn đấy, không tệ, nhưng điều đó không có nghĩa là nó tuyệt vời.”

“Hy vọng đây là một bộ phim hay chứ không phải là bản sao từng cảnh quay của bản gốc hoạt hình.”

“Có vẻ ổn nhưng họ vẫn không nên làm live-action cho thương hiệu này. Ngày nay mọi thứ đều đang bị vắt kiệt.”

“Tại sao lại cần làm live-action? Tôi không thể nhớ bất kỳ bộ phim nào trước đó có thể hay như phiên bản hoạt hình.”

“Những phiên bản live-action chỉ làm mất đi sự kỳ diệu của bản gốc hoạt hình.”

“Tại sao họ cứ phải làm phim live-action vậy? Hollywood ngày nay quá thiếu phim gốc.”