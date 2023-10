Bình An chia sẻ kinh nghiệm gì với "chú rể mới" Đoàn Văn Hậu mà netizen thích thú?

HHT - Ngay sau khi thấy Đoàn Văn Hậu khoe ảnh đăng ký kết hôn với Doãn Hải My, diễn viên Bình An đã có một bình luận vô cùng hài hước mang đậm kinh nghiệm của người đi trước.

Hơn một tháng sau lễ cầu hôn ngọt ngào, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã đi đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Cặp đôi nhanh chóng chia sẻ loạt ảnh nhận giấy chứng nhận kết hôn và nhận về vô số lời chúc mừng.

Dưới bức ảnh Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My ngập tràn hạnh phúc trong khoảnh khắc đặc biệt, diễn viên Bình An đã hồi tưởng "Năm ngoái anh cũng cười tươi lắm" khiến cư dân mạng phì cười. Quả thực cách đây một năm, Bình An và Á hậu Phương Nga cũng đăng ký kết hôn và cặp đôi lầy lội tới mức Bình An cười tươi hết cỡ trong khi Phương Nga thì mếu máo muốn khóc.

Lời tâm tình của Bình An dành cho Đoàn Văn Hậu khiến netizen nhận ra rằng hai chàng trai có nhiều điểm tương đồng. Tuy một người làm diễn viên, một người làm cầu thủ nhưng cả Bình An và Đoàn Văn Hậu đều rất đẹp trai, thành công trong sự nghiệp khi còn trẻ.

Đặc biệt nhất, cả hai người đều hẹn hò với bạn gái xinh đẹp từ trước khi họ thi Hoa hậu. Chuyện tình cảm của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị khán giả phát hiện khi chàng cầu thủ đến cổ vũ bạn gái trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Khi Doãn Hải My dừng chân ở Top 10, Đoàn Văn Hậu đã nhanh chóng tới an ủi chia sẻ với bạn gái.

Còn Bình An và Phương Nga đã yêu nhau trước khi cô trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018. Sau đó, Bình An thú nhận anh từng có lúc suy nghĩ, đắn đo khi bạn gái nổi tiếng hơn mình nhưng sau đó, tình cảm của hai người đã vượt qua mọi trở ngại. Bình An và Phương Nga trở thành cặp đôi đẹp trong showbiz, hỗ trợ sự nghiệp của nhau và cuối năm ngoái, cặp đôi về chung một nhà bằng đám cưới vô cùng ngọt ngào.