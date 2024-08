BLACKPINK livestream kỷ niệm 8 năm: Cảm động nhiều, meme "cảm lạnh" không ít

HHT - Các đề cử cho giải thưởng âm nhạc thường niên VMAs đã được công bố. Taylor Swift tiếp tục dẫn đầu với số lượng đề cử không tưởng. Bên cạnh đó, hạng mục Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất) được dự đoán sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt.

HHT - Theo kế hoạch, Taylor Swift sẽ mang chuyến lưu diễn "The Eras Tour" đến Vienna, Áo với 3 đêm diễn từ 8/8 - 10/8. Tuy nhiên, sự kiện này đã bị hủy sau khi hai người đàn ông bị bắt khi có ý định thực hiện một âm mưu khủng bố ở sân vận động nơi buổi hòa nhạc diễn ra.

HHT - Bên cạnh việc được cầm trịch bởi bộ đôi biên kịch, đạo diễn đã làm nên thành công của "Hometown Cha-Cha-Cha", "Love Next Door" lại có nhiều điểm tương đồng với 2 "siêu phẩm" trước của đài tvN là "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) và "Lovely Runner" (Cõng Anh Mà Chạy). Một trong số đó là điểm chung của Choi Seung Hyo (Jung Hae In) và Ryu Sun Jae (Byeon Woo Seok).