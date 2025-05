Blake Lively bị cáo buộc đe dọa Taylor Swift trong vụ kiện với Justin Baldoni

HHT - Bất ngờ bị triệu tập làm nhân chứng trong vụ kiện giữa Blake Lively và đạo diễn Justin Baldoni, Taylor Swift được cho là cảm thấy suy sụp và bị lợi dụng bởi người bạn thân thiết.

Mới đây, Taylor Swift và Travis Kelce cùng gia đình của cặp đôi đã bất ngờ xuất hiện tại một nhà hàng ở Philadelphia, Mỹ. Jason Kelce - anh trai của Travis chia sẻ với kênh thông tin Extra rằng họ đã có một bữa ăn rất vui vẻ nhân dịp Ngày của mẹ.

Tuy nhiên, giữa những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi, Taylor Swift thực chất đang phải đối diện với một cú sốc tinh thần lớn. Theo nguồn tin độc quyền từ Daily Mail, nữ ca sĩ đang trong tình trạng suy sụp khi vướng vào vụ kiện pháp lý giữa người bạn thân thiết Blake Lively và đạo diễn Justin Baldoni.

Ngọn nguồn của sự việc bắt đầu từ khi Taylor Swift nhận được trát triệu tập. Luật sư Bryan Freedman - đại diện cho Justin Baldoni đã yêu cầu nữ ca sĩ làm nhân chứng trong phiên tòa được dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026.

Sự can thiệp bất ngờ này đã khơi mào một làn sóng phẫn nộ từ phía Taylor Swift. Người phát ngôn của giọng ca Anti Hero đã không ngần ngại chỉ trích động thái này và nhấn mạnh rằng mối liên hệ duy nhất của nữ ca sĩ với bộ phim It Ends With Us chỉ dừng lại ở việc cho phép sử dụng ca khúc my tears ricochet.

Đội ngũ pháp lý của Taylor đã đệ đơn phản đối trát triệu tập và gọi đây là sự lạm dụng quy trình tố tụng. Phía Justin Baldoni bị cho rằng đang cố tình lợi dụng tên tuổi của nữ ca sĩ để thu hút sự chú ý, thay vì tập trung vào bản chất thực sự của vụ kiện.

Tuy nhiên, Justin Baldoni và đội ngũ pháp lý của ông lại có một góc nhìn hoàn toàn khác. Trong hồ sơ gửi lên tòa án từ tháng 1, nam diễn viên cáo buộc Blake Lively đã lợi dụng tình bạn thân thiết với Taylor Swift để gây áp lực và giành quyền kiểm soát quá trình sản xuất bộ phim. Thậm chí, nữ diễn viên còn được cho là đã ví von chồng - tài tử Ryan Reynolds và Taylor Swift như những "con rồng" quyền lực mà cô may mắn có được sự hậu thuẫn.

Sự im lặng đáng ngờ và việc vắng bóng bên cạnh nhau trong thời gian gần đây của Taylor và Blake càng làm dấy lên những nghi ngờ về sự rạn nứt trong mối quan hệ của đôi bạn thân. Vào tháng 2, tờ Page Six đã đưa tin rằng những căng thẳng âm ỉ của vụ kiện đã khiến Taylor Swift cảm thấy bị lợi dụng bởi chính người bạn thân thiết.

Đáng chú ý, đội ngũ pháp lý của Justin Baldoni còn cáo buộc Blake Lively đã cố gắng đe dọa Taylor Swift bằng những tin nhắn riêng tư. Cụ thể, phía nam diễn viên nói rằng luật sư của Blake đã yêu cầu Taylor đưa ra tuyên bố ủng hộ công khai và nếu nữ ca sĩ từ chối, những tin nhắn cá nhân của cô mà Blake nắm giữ sẽ bị tiết lộ.

Tuy nhiên, luật sư của Blake Lively đã bác bỏ những cáo buộc này và cho rằng phía Baldoni đang cố tình gây rắc rối mà không có bằng chứng. Trước đó, người phát ngôn của nữ diễn viên cũng đã lên án hành động triệu tập Taylor Swift đến tòa án và gọi đó là hành vi đe dọa, bắt nạt, làm nhục, tấn công vào quyền phụ nữ.