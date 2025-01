Bluray "When The Phone Rings" bán hơn 4 triệu đồng: Cảnh cắt độc quyền và gì nữa?

HHT - Bluray của "When The Phone Rings" đã được mở đặt trước với giá hơn 4 triệu đồng. Nếu số lượng pre-order không đạt định mức, việc sản xuất bluray có thể bị hủy.

Tận dụng cơn sốt toàn cầu của When The Phone Rings, nhà đài đã thông báo mở bán bộ đĩa bluray của phim với giá 240.000 won (khoảng 4,1 triệu đồng), chưa tính tiền ship nội địa và quốc tế. Đây là mức giá trung bình của bluray phim Hàn, thường dao động từ 4 - 5 triệu đồng.

Theo thông tin trên nền tảng phân phối chính thức, bản đặt trước (pre-order) là bluray premium, dự kiến có khoảng 10 đĩa. Chưa có thông tin cụ thể về các vật phẩm, nhưng vẫn có thể đoán trước những món đồ cơ bản có trong bluray.

Thứ không thể thiếu chính là bộ đĩa có đầy đủ các tập đã phát sóng chính thức của When The Phone Rings bản chất lượng cao. Thông thường, bluray sẽ có toàn bộ các cảnh đã bị cắt trong quá trình biên tập, góc quay khác của cảnh hôn, cảnh đắt giá... Đây đều là các nội dung độc quyền chưa từng được công bố. Tùy vào đơn vị sản xuất mà bluray sẽ có thêm cảnh hậu trường, react, bình luận của dàn diễn viên.

Ngoài ra, bluray còn có photobook (sách ảnh), "bo góc" (photocard), poster. Số lượng, kích thước tùy thuộc vào nhà sản xuất. Ảnh in bên trong sẽ bao gồm cả hình đã được đăng tải trên phương tiện truyền thông và ảnh chưa từng được công bố. Nếu nhà sản xuất "bắt trend" thì bluray của When The Phone Rings còn có thể có thêm ảnh polaroid, 4cuts của cặp đôi chính Yoo Yeon Seok - Chae Soo Bin (Baek Sa Eon - Hong Hee Joo) và một vài phụ kiện khác.

Thời hạn đặt trước cho bluray của When The Phone Rings là từ ngày 2/1 đến hết ngày 13/1. Nếu số lượng đặt trước không đạt yêu cầu thì việc sản xuất sẽ bị dừng lại. Nhà phân phối sẽ có chính sách hoàn tiền cho toàn bộ các tài khoản đã thanh toán.

Giá bán chính thức có thể cao hơn một chút với giá bán trong thời gian pre-order. Bluray của phim thường chỉ được sản xuất duy nhất một đợt, không restock (tái bản), nên nếu fan quyết mua thì nên đặt sớm để tránh rơi vào trường hợp mua lại với giá cao.

Vì quá trình thiết kế, biên tập, sản xuất cầu kỳ nên bluray thường phải mất 5 - 6 tháng mới tới được tay người hâm mộ. Theo thông tin từ các nền tảng phân phối tại Hàn, bluray của When The Phone Rings dự kiến "lên kệ" vào ngày 30/6/2025 - cũng là thời gian web bắt đầu chuyển hàng tới các khu vực cho fan đặt online.