Fancon Hoàng Yến Chibi: Nhóm Ngựa Hoang hội ngộ, Bùi Công Nam "chịu trận"

HHT - Buổi fancon của Hoàng Yến Chibi có sự góp mặt của nhiều Chị Đẹp như Mie, MisThy, Minh Tuyết... và "anh tài" Bùi Công Nam. Đáng chú ý, màn hội ngộ của nhóm Ngựa Hoang sau hơn 7 năm bước ra từ phim "Tháng Năm Rực Rỡ" khiến fan vỡ òa.

Tối 16/3, buổi fancon đầu tiên của Hoàng Yến Chibi diễn ra tại TP.HCM mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Đêm giao lưu còn có sự góp mặt của đông đảo các Chị Đẹp như MisThy, Thúy Hiền, Châu Tuyết Vân, Tuimi, Ngọc Phước, Minh Tuyết, Ái Phương...

Sân khấu fancon cực nóng khi Hoàng Yến Chibi và các Chị Đẹp thay nhau chiêu đãi khán giả loạt ca khúc hit như Đợi Bàn, Gone Gone Gone... Bên cạnh đó, các ca khúc gắn liền với tên tuổi Hoàng Yến Chibi từ những ngày mới vào nghề như Ngây Ngô, Đồi Hoa Mặt Trời cũng được vang lên khiến fan bồi hồi, hoài niệm.

Khán giả còn được dịp cười bò khi xem bản phối mới toanh của ca khúc Ừ! Em Xin Lỗi đến từ bộ đôi "anh Nui" - "Chè Bè". Khoảnh khắc Hoàng Yến "mắng yêu", trách móc, còn Bùi Công Nam phải cam chịu viral khắp mạng xã hội.

Đáng chú ý, màn hội ngộ bất ngờ của nhóm Ngựa Hoang (phim Tháng Năm Rực Rỡ) gồm Hoàng Yến Chibi, Khổng Tú Quỳnh, Jun Vũ, Hoàng Oanh, Trịnh Thảo, Tuyền Mập sau hơn 7 năm khiến fan rưng rưng. Một khán giả chia sẻ: "Tui tưởng đang coi phim không á, mấy bả như kiểu nhân vật từ trong phim bước ra vậy".