Bộ phim giúp những ai đang "trên tình bạn, dưới tình yêu" tìm ra câu trả lời

HHT - Nếu bạn còn đang loay hoay với mối quan hệ mập mờ của mình, có lẽ “Yêu Nhầm Bạn Thân” sẽ giúp bạn xác định được nên làm gì trong Tết này: Tiến lên một bước để bày tỏ tình cảm hay lùi một bước để giữ tình bạn?

Trong buổi ra mắt phim ở Hà Nội, Trấn Thành khẳng định Yêu Nhầm Bạn Thân cực kỳ phù hợp với các cặp đôi, đặc biệt là các bạn trẻ Gen Z. Nếu ai đang trong một mối quan hệ “trên tình bạn dưới tình yêu” thì bộ phim này sẽ giúp bạn xác định được rõ tình trạng của mình.

Thậm chí, Thanh Sơn còn khuyên những người nào đang rơi vào trạng thái mập mờ hãy rủ đối phương đi xem phim này. Bởi "Biết đâu các bạn dắt bạn thân vào rạp nhưng sẽ được dắt người yêu ra khỏi rạp thì sao?”. Còn Kaity Nguyễn thì mong khán giả sau khi xem xong phim sẽ “đi một về hai”.

Trong Yêu Nhầm Bạn Thân, Bình An và Bảo Toàn đã là tri kỷ của nhau suốt 10 năm. Bảo Toàn thì thương thầm nhớ trộm cô bạn Bình An, trong khi cô lại lo lắng vì chàng bạn trai Vũ Trần vừa đẹp vừa giỏi luôn có quá nhiều bóng hồng vây quanh. Khi Bình An càng ra sức giữ Vũ Trần ở bên mình, Bảo Toàn cũng lại càng quyết tâm muốn bày tỏ tình cảm với cô bạn thân thiết. Và Bình An sẽ lựa chọn người bạn thân luôn bên cô trong suốt 10 năm qua hay ở bên cạnh một người đàn ông tuyệt vời nhưng khiến cô luôn bất an và lo lắng?

Nếu như bản gốc Friendzone của Thái Lan để nam chính là phi công nên chu du khắp mọi nơi, thì Yêu Nhầm Bạn Thân cho Bảo Toàn làm hướng dẫn viên du lịch, cũng di chuyển tới mọi miền của đất nước. Hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực của Bình An và Bảo Toàn sẽ đi qua Sapa mù sương, Huế cổ kính rồi bờ biển ngập nắng.

Cả hai diễn viên chính là Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng đều thổ lộ cảnh quay đáng nhớ nhất trong Yêu Nhầm Bạn Thân là ở núi Bà Đen vì thời tiết đầy sương mù đến mức không thể nhìn thấy được mặt bạn diễn. Nhưng cũng vì vậy mà càng thể hiện rõ nỗ lực của Bảo Toàn và Bình An luôn cố vượt qua màn sương để có thể theo đuổi được tình yêu đích thực cho chính mình.