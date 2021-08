Bờ vai tố cáo Địch Lệ Nhiệt Ba đang gầy tới mức báo động khiến fan lo lắng

HHT - Sau 1 năm vắng bóng kể từ ca khúc "What you waiting for", Jeon Somi chính thức tái xuất với sản phẩm âm nhạc "Dumb Dumb". Mới đây, cô nàng cũng gửi lời nhắn đến người hâm mộ Việt Nam.