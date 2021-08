"Bom xịt" Jungle Cruise: Chuyến thám hiểm rừng xanh "lỗi thời" của Disney

HHT - Sở hữu một câu chuyện chẳng còn quá mới mẻ với khán giả thời nay, “Jungle Cruise” của Disney dường như đã lọt thỏm ngay trong chính cánh rừng Amazon mịt mù kia mất rồi.

Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nhiều chi tiết quan trọng trong phim. Độc giả chưa xem cân nhắc trước khi đọc.

Một câu chuyện hấp dẫn... nếu được chiếu vào 15 năm trước

Được lấy cảm hứng từ trò chơi nổi tiếng cùng tên tại công viên giải trí Disneyland, Jungle Cruise theo chân cặp chị em tiến sĩ Lily và MacGregor Houghton trong chuyến phiêu lưu đi tìm Nguyệt Lệ - một loại hoa có khả năng giải mọi bệnh tật và lời nguyền - nằm sâu trong cánh rừng già Amazon của Nam Mỹ. Và để đến được nơi ẩn giấu loại hoa thần này, cả hai cần đến sự giúp đỡ của gã hướng đạo sinh Frank Wolff to con và lắm trò cùng chú báo đốm cưng của hắn để chiến đấu chống lại những thế lực tà ác có cùng mục đích.

Thoạt nhìn qua kịch bản, khán giả có thể dễ dàng nhận ra ngay câu chuyện của Jungle Cruise “hao hao” những tượng đài của dòng phim phiêu lưu trước đây như Indiana Jones hay The Mummy. Vẫn là mô-típ hài hành động với 2 nhân vật chính không ưa nhau vào đầu phim, nhưng rồi lại đến với nhau ở cuối phim sau muôn vàn sóng gió trong cuộc phiêu lưu đi tìm kho báu nọ.

Tuy nhiên, việc Jungle Cruise trở nên nhạt nhòa (hay bị cho là “lép vế”) hẳn các đàn anh vì câu chuyện đã trở nên lỗi thời với khán giả hiện đại, sở dĩ cũng vì dự án này vốn được lên kế hoạch kể từ sau thành công của “bom tấn” Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (tức là cách đây... hơn 15 năm) và mãi đến 2018 bộ phim này mới bắt đầu khởi quay.

Điểm tích cực của phim có thể kể tới là phần kịch bản được cải biên với những plot twist tạm ổn, yếu tố nữ quyền và phá bỏ định kiến giới đã được đẩy mạnh, cùng với sự góp mặt của nhân vật thuộc cộng đồng LGBTQ+ được khéo léo cài cắm bên trong, và... chỉ có thế! Không thể hoàn toàn đổ lỗi cho câu chuyện “lỗi thời” khi chính kịch bản cũng sở hữu những tình tiết được xử lý sơ sài và cách giải quyết mâu thuẫn giữa các nhân vật cũng rất thiếu chiều sâu.

Dàn sao dù rất nổi tiếng nhưng không thể tỏa sáng

Vai diễn nữ tiến sĩ Lily Houghton mạnh mẽ thực chất lại quá dễ dàng với một diễn viên tài năng như Emily Blunt. Nhân vật của “bà mẹ bỉm sữa im lặng” được xây dựng hơi hướng “một chiều”, chỉ đơn thuần là một người phụ nữ thánh thiện, thông minh và dũng cảm có mong muốn chứng tỏ bản thân để phát triển ngành y học thế giới, nhưng lại không có một động lực nhất định đằng sau.

Không chỉ là nam chính, Dwayne Johnson còn là một trong những nhà sản xuất chính của Jungle Cruise. Trừ những câu đùa “thiếu muối”, nhân vật hướng đạo sinh Frank Wolff lại có một câu chuyện cá nhân khá hay ho. Tuy nhiên cũng giống mọi bộ phim trước đây, “The Rock” chỉ hoàn thành vai diễn của mình ở mức tròn trịa không hơn không kém, dẫn đến việc thiếu đi sự bùng nổ trong khả năng diễn xuất của mình.

Dù chẳng quá nổi trội, nhưng ít nhất nam diễn viên Jack Whitehall đã để lại thiện cảm cho khán giả với màn trình diễn duyên dáng nhân vật cậu em trai điệu đà MacGregor Houghton. Màu mè nhưng không lố lăng, chàng trai đồng tính giấu mình đã trở thành trung tâm của những màn “tấu hài” trong phim, nhưng vẫn luôn là người sẵn sàng đứng lên chống trả các thế lực phản diện để bảo vệ người chị gái Lily của mình.

Về 2 phản diện chính của phim - gã hoàng tử Đức Joachim và vị tướng Aguirre bị nguyền rủa do 2 ngôi sao truyền hình Jesse Plemons và Edgar Ramírez thể hiện lại không đủ độ "ác” mà cứ như... chọc cười khán giả là chính. Và hơn cả, thực sự “phí của giời” khi Disney lại để một diễn viên từng được đề cử Oscar như Paul Giamatti trở thành gã doanh nhân gốc Ý Nilo quá sức nhạt nhòa, chẳng hơn một vai diễn khách mời là bao.

Kỹ xảo hình ảnh “giả trân”

Dù là một tác phẩm phiêu lưu kỳ ảo, Jungle Cruise lại chưa thể thỏa mãn phần nhìn dẫu kinh phí thực hiện đạt tới tận ngưỡng 200 triệu đôla. Các khung cảnh vốn đáng lẽ phải tráng lệ thì lại chưa đủ độ choáng ngợp, cũng như vì quá lạm dụng kỹ xảo nên hình ảnh động vật hoang dã trong phim lại tạo cảm giác quá “hoạt hình”, thiếu đi độ chân thực và “nguy hiểm”.

Liệu Jungle Cruise có đi theo vết xe đổ của Black Widow và Cruella?

Giống với Black Widow và Cruella, Jungle Cruise cũng là một tác phẩm khác của “nhà Chuột” được ra mắt đồng thời tại các hệ thống rạp phim và chiếu trực tuyến trên Disney+. Vì vậy, rất có thể mọi thương vụ về lợi nhuận của các diễn viên chính đều đang đi vào trường hợp của Scarlett Johansson và Emma Stone.

Với mức doanh thu đến hiện tại vẫn chưa được hoàn vốn dù đã qua 10 ngày công chiếu, khá chắc rằng Disney có thể sẽ lại “tới công chuyện” với Dwayne Johnson và Emily Blunt nếu họ lại “giở lá bài lật kèo”.