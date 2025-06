BTS kỷ niệm 12 năm debut - FESTA "thiêu thiếu" bù bằng OT7 tề tựu "cắt hành" và ồn

HHT - Đối với kỷ niệm 12 năm ngày debut (13/6) năm nay, FESTA không như mọi khi, mà vẫn khiến fan ấm lòng khi tụ họp với đội hình đầy đủ tại concert của j-hope - Hope On The Stage chặng encore ở Seoul.

Ngày 13/6 là kỷ niệm 12 năm ngày debut của BTS. FESTA - sự kiện kỷ niệm những năm trước thường "ê hề" nội dung như bộ ảnh kỷ niệm của các chàng trai, chuỗi hoạt động... Vì các thành viên chỉ vừa xuất ngũ nên nhằm tạo nên FESTA 2025 hoàn chỉnh, BTS khiến fan ấm lòng khi xuất hiện với đội hình đầy đủ tại encore concert của j-hope - Hope On The Stage tại Sân vận động Goyang (Seoul).

Từ khi buổi diễn chưa bắt đầu, các ARMY (tên fandom BTS) đã nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của RM, V, Jimin và Jin ở phía khán đài. Đặc biệt, sự góp mặt của SUGA khiến niềm vui thêm trọn vẹn khi anh đã "lặn mất tăm" trong một khoảng thời gian dài.

j-hope mở đầu buổi diễn bằng "What If", một nhạc điệu mạnh mẽ kể về hành trình khẳng định bản thân trên con đường âm nhạc. Hobie "đốt cháy" sân khấu với setlist tổng cộng 32 bài hát, bao gồm cả ca khúc mới "trình làng" - Killin' It Girl.

Không kịp để người hâm mộ thắc mắc về sự vắng mặt của Jung Kook, j-hope bất ngờ đưa em út lên sân khấu trong một bản phối hợp mới của "i wonder...". Đồng thời, Jung Kook cũng cùng Hobie tái hiện bản hit Seven, dùng chính bài hát đánh dấu bước tiến trong sự nghiệp solo để thông báo sự trở lại của mình trên bản đồ K-Pop.

Trong lúc xem biểu diễn, các "khán giả đặc biệt" trên khán đài cũng bận rộn không kém. Xuyên suốt phần Killin' It Girl, Hobie thực hiện động tác vuốt cằm nữ vũ công làm ARMY bấn loạn. Còn đối với Jimin và Jung Kook, động tác này ngay lập tức trở thành "content trêu chọc vô hạn".

Xen kẽ với những bài hát solo của chính mình, j-hope còn mang đến những ca khúc quen thuộc của BTS như: Airplane, MIC Drop, Baepsae, Dis-ease... mang đến cho ARMY bầu không khí hoài niệm và ấm áp như thể một buổi concert nhóm thực thụ.

Đã vậy, trong khi nhảy chính của BTS - j-hope đang "cháy" trên sân khấu cùng MIC Drop, các thành viên dưới khán đài cũng thực hiện vũ đạo một cách mạnh mẽ, mà là "mạnh ai nấy nhảy".

18 tháng vắng bóng, BTS giờ đã nhảy mỗi người một hướng, thích gì nhảy đó. ARMY đùa rằng, chuyện này mà đến tai j-hope thì các thành viên chắc sẽ nhận thông báo lên phòng tập nhảy ngay.

Đối với ARMY, có niềm sung sướng của chứng kiến toàn bộ các thành viên tụ họp, cũng có những phút giây lắng đọng dịp kỷ niệm 12 năm. Để mừng ngày đặc biệt, j-hope cùng Jin còn đặc biệt mang đến ca khúc Spring Day.

Ca khúc ballad truyền tải một nỗi nhớ da diết trong mùa đông lạnh giá, nơi những người yêu thương buộc phải xa cách nhau. Nhưng rồi mùa xuân sẽ lại đến, tượng trưng cho hy vọng và sự đoàn tụ, như cái cách mà BTS và ARMY đã gặp lại nhau trong giây phút này.

Và rồi cả j-hope, Jin và Jung Kook cùng hòa giọng trong bản tình ca buồn Jamais vu, nói về cảm giác xa lạ với một người đã từng quen thuộc. Nhìn thấy các thành viên BTS cùng biểu diễn trên một sân khấu khiến không ít ARMY lặng người, tiếng fanchant vẫn vang vọng khắp sân vận động, mừng hành trình 12 năm bên nhau.

Như vậy, tuy không phải một chương trình FESTA chính thức, chặng Seoul của Hope On The Stage cũng đã đánh dấu màn tái ngộ của một BTS đầy đủ sau hơn 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sự kiện cũng trở thành ký ức đẹp và những khoảnh khắc quý giá trong lòng của mỗi người hâm mộ.