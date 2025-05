Jin BTS - Shin Se Kyung da diết bóng hình người cũ trong "Don't Say You Love Me"

HHT - Trở lại đường đua âm nhạc, Jin (BTS) "bùng nổ chemistry" cùng Shin Se Kyung khi tái hiện bầu không khí sau chia tay đầy u uất và sầu muộn, khao khát "move on" nhưng lại không thể nào vượt qua cảm xúc.

Don't Say You Love Me, bài hát chủ đề cho mini album thứ 2 trong sự nghiệp solo của anh cả nhà BTS Jin đã chính thức được phát hành.

Thuộc thể loại pop, ca khúc sở hữu nhịp điệu chậm rãi và âm hưởng sầu muộn. Kết hợp cùng giọng gió mượt mà của Jin, Don't Say You Love Me mang đến cảm giác như những tiếng vọng, những tự vấn day dứt khắp tâm hồn trơ trọi sau chia tay.

Mở đầu, Se Kyung bỏ lên một chuyến taxi và rời đi trong cơn tức giận, trong khi Jin mãi nhìn theo từ phía sau, ẩn ý cho một cuộc chia tay không êm đẹp. Xuyên suốt chiều dài 3 phút rưỡi của MV, những khoảnh khắc quặn thắt xen lẫn cùng ký ức tươi đẹp khi cả hai vẫn còn ở bên nhau.

"Đừng nói rằng em vẫn còn yêu anh, em hãy cứ nói rằng em muốn giết anh đi. Đừng nói rằng em vẫn còn yêu anh vì như thế còn đau đớn gấp trăm lần" cho thấy nỗi dày vò trước một mối quan hệ phải kết thúc trong khi vẫn còn yêu nhau tha thiết.

Và rồi anh vô tình gặp lại người cũ cùng nụ cười xa cách. Anh khao khát được bỏ mặc tất cả, được nắm tay cô và hòa vào những cảm xúc mãnh liệt mà hai người từng có. Bài hát cho thấy sự trớ trêu của hai người mắc kẹt trong những kỷ niệm và cảm xúc nên không thể dễ dàng buông tay nhau, ngay cả khi mối quan hệ đã tan vỡ.

Cấu trúc xuyên suốt bài hát: "Hãy để anh đi, em phải để anh đi thôi" dội liên tục như một tiếng nài nỉ. Dẫu có mắc kẹt trong những quẫn bách vô tận, họ biết rõ mình cần phải bước tiếp vì đã không còn gì có thể cứu vãn được nữa.

Cả hai người đều lén lút nhìn về phía nhau, nhưng lại không thể làm được gì, họ biết rằng mình phải chia tay. Cả Jin và Se Kyung đều nhận được sự khen ngợi vì biểu cảm lưu luyến cùng ngoại hình tương xứng, khiến MV ngắn mang cảm giác như một bộ phim điện ảnh thực thụ.

Mini album thứ hai của Jin mang tên Echo đã chính thức "trình làng", bao gồm 7 ca khúc: Don’t Say You Love Me, Nothing Without Your Love, Loser, Rope It, With the Clouds, Background và To Me, Today.

Album được giới thiệu sẽ lan tỏa như những tiếng vọng về đa dạng các khoảnh khắc trong cuộc sống dưới nhiều hình thức. Trong đó, Jin sẽ quan sát những tình huống mà ta đều đã gặp qua một lần trong đời, sau đó diễn đạt theo cách của mình một cách dí dỏm và hài hước.