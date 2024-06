Tất tần tật về Jin tại FESTA 2024: Sơ hở là "buôn", đu trend không sót cái nào

HHT - Sự kiện chính của lễ hội FESTA kỷ niệm 11 năm ra mắt của BTS đã diễn ra thành công dưới sự dẫn dắt của Jin cùng sự ủng hộ nhiệt thành của người hâm mộ toàn cầu. Xứng danh "vựa muối" của nhóm, Jin mang đến những khoảnh khắc hài hước nhưng không kém phần đáng yêu cùng "1001" chuyện chưa kể.

"Xin chào, mình là Jin của BTS" - là câu nói được người hâm mộ mong nhớ và gây xúc động nhất ngày hôm nay, đánh dấu màn trở lại sân khấu của Jin sau hơn 18 tháng tạm vắng.

Sau thời gian dài chờ đợi, BTS FESTA 2024 đã chính thức diễn ra với các hoạt động ngoài trời tại Khu liên hợp thể thao Seoul (Hàn Quốc). Sự kiện đặc biệt với sự xuất hiện của Jin tại nhà thi đấu Jamsil đã thu hút sự tham gia từ đông đảo người hâm mộ trên khắp cả nước và toàn cầu.

Bất chấp cái nóng như thiêu như đốt, những người hâm mộ của BTS (ARMY) đã có mặt tại địa điểm diễn ra sự kiện từ sớm để có thể tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc của "làn sóng tím" FESTA 2024.

Tại đây, anh cả BTS có quãng thời gian giao lưu với khoảng 4.000 người hâm mộ. Với hoạt động Meet and Greet with Jin - Jin đã gửi tặng một cái ôm nhẹ nhàng tình cảm hoặc một cái bắt tay đến 1.000 fan may mắn. Hoạt động dự tính diễn ra trong vòng 3 giờ đồng hồ, tuy nhiên dưới sự hợp tác giữa hai bên cùng tốc độ "nhanh như chớp", hoạt động đã kết thúc chỉ trong khoảng 1 giờ khiến Jin cũng phải ngỡ ngàng.

Người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng và không giấu được niềm phấn khích khi được tiếp xúc với thần tượng, tuy háo hức nhưng đa số đều giữ thái độ đúng mực và làm theo đúng sự chỉ dẫn của các nhân viên để đảm bảo an toàn cho Jin cũng như bản thân.

Đối với sự kiện ôm được tổ chức với quy mô lớn lên đến nghìn người như vậy, dù cố gắng kiểm soát nhưng vẫn không thể tránh khỏi một số sự việc ngoài ý muốn, khoảnh khắc một số fan quá khích thực hiện những hành vi không được phép đã xuất hiện.

Bỏ qua những tranh cãi, nhìn chung, hoạt động trên vẫn diễn ra thành công. Jin cũng chia sẻ nếu có cơ hội sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động tương tự với nhiều người hâm mộ hơn nữa.

Đến với hoạt động thứ 2 - Message from Jin, Jin đã chiêu đãi fan những sân khấu live đầy ấn tượng. Mở đầu với đĩa đơn solo đầu tay - The Astronaut, giải lao giữa giờ với phiên bản mới của "siêu cá ngừ" Super Tuna, cuối cùng là kết màn với Moon - ca khúc đại diện cho mối quan hệ giữa Jin và ARMY.

Là một trong những nội dung của hoạt động giao lưu, Jin đã dành tặng những màn đu trend đầy bất ngờ, ngay lập tức gây bùng nổ mạng xã hội vì quá đáng yêu.

Mặc dù mắc cỡ, nhưng để chiều lòng người hâm mộ, Jin đã thực hiện lại một lần nữa màn "đu trend" trên. Tiếp sau đó là sân khấu dance challenge siêu hit Seven của Jung Kook.

Bên cạnh đó, Jin cũng không quên chia sẻ những mẫu chuyện thú vị và những người chiến hữu đã gặp trong khoảng thời gian nhập ngũ. Chiếm spotlight là câu chuyện về những quân nhân trẻ tuổi kiên quyết gọi Jin bằng "chú" mặc dù anh cả BTS đã cố gắng sửa lại thành "anh". Có thể là do đã quen với lối sống quân đội nên một khi có khoảng trống Jin liền mang chuyện lúc nhập ngũ ra kể.

Được biết, để đảm bảo cho sự kiện diễn ra suôn sẻ, ngay từ khi mới xuất ngũ, Jin đã liên tục làm việc và luyện tập, thậm chí còn thu âm verse mới của Super Tuna ngay trong đêm.

Như vậy, sự kiện kỷ niệm 11 năm hoạt động của BTS - FESTA 2024 đã chính thức khép lại, thành công để lại những dấu ấn sâu sắc, trở thành một năm kỷ niệm ý nghĩa nữa của người hâm mộ.