BTS tụ họp đón anh cả Jin xuất ngũ, RM leo top trending với màn tấu hài độc lạ

HHT - Anh cả Jin - BTS đã hoàn thành 18 tháng nghĩa vụ quân sự, chính thức xuất ngũ dưới sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ toàn cầu. Các thành viên BTS hẹn nhau tái ngộ, trở thành món quà FESTA siêu tình cảm khiến fan ấm lòng.

Hôm nay ngày 12/6, thành viên Jin của nhóm BTS chính thức hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Sự trở lại của Jin đã khiến giới truyền thông Hàn Quốc bùng nổ.

Các thành viên còn lại ngoại trừ SUGA (phục vụ cộng đồng) cũng đã xin nghỉ phép và có mặt đầy đủ để đón anh cả Jin. Hình ảnh BTS luôn hiện diện trong mọi sự kiện quan trọng của cuộc đời nhau là minh chứng cho câu nói "BTS chính là gia đình".

Màn chào mừng anh cả Jin bằng kèn saxophone hết sức đáng yêu của RM đã nhanh chóng dẫn đầu top trending toàn cầu, các từ khóa khác liên quan đến Jin và BTS cũng cùng nhau leo top.

Trong khi đó thành viên SUGA được tiết lộ là sẽ đợi các thành viên lại trụ sở HYBE, điều này khiến người hâm mộ hy vọng vào một bức ảnh hiện diện đủ 7 thành viên. Tương tự với thông báo khi các thành viên nhập ngũ, BigHit Music cho biết để đề phòng các vấn đề có thể phát sinh khi có đám đông tụ tập nên sẽ không có bất kỳ sự kiện đặc biệt nào vào ngày hôm nay, đồng thời hi vọng người hâm mộ sẽ không đến địa điểm quân sự và đã triển khai một lực lượng an ninh để đảm bảo an toàn cho BTS.

Để chào mừng mùa FESTA 2024, từ ngày 11/6 HYBE đã cho đề dòng chữ ý nghĩa APOBANGPO (ARMY forever BTS forever) bên ngoài tòa nhà.

Để giữ lời hứa tái ngộ của ARMY, Jin sẽ có cuộc gặp gỡ với người hâm mộ tại sự kiện offline đặc biệt vào ngày 13/6.