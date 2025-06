Joaquin Phoenix và Pedro Pascal đối đầu trong phim về đại dịch COVID-19

HHT - Mỗi năm, Pixar đều đưa chúng ta khám phá những thế giới độc đáo, từ vùng đất của người chết phim "Coco" đến ngôi nhà của những cảm xúc ở "Inside Out". Còn hè này, Pixar sẽ bay ra ngoài vũ trụ và bạn có muốn đi cùng không?

HHT - Sau khi trở thành cặp đôi gây sốt toàn cầu, Vi và Caitlyn được kỳ vọng sẽ tái xuất trong phần ngoại truyện tiềm năng do chính Riot Games ấp ủ.

HHT - Sau thành công vang dội của "Wicked" (2024), Universal Pictures vừa tung đoạn giới thiệu đầu tiên cho phần hậu truyện "Wicked: For Good", hé lộ màn tái xuất của Ariana Grande trong vai “bà tiên tốt bụng” của xứ Oz và mối quan hệ của cô với người bạn thân Elphaba.

HHT - Sau thành công tại thị trường nội địa, anime "Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing" sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt Nam vào tháng 6. Đây là lần đầu tiên “idol ảo số 1 Nhật Bản” Hatsune Miku góp mặt trên màn ảnh rộng trong một câu chuyện đầy xúc cảm về âm nhạc, sự kết nối và ước mơ.