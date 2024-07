Ca khúc "Double Take" của TWS bị tố đạo nhạc BIGBANG: Tin cáo buộc đã bị gỡ

HHT - Ca khúc mới của TWS - "Double Take" vướng vào nghi vấn đạo nhạc lẫn concept MV của ca khúc "Knock Out" - G-Dragon và T.O.P. Trong khi phía Pledis hay HYBE đều chưa đưa ra phản hồi thì loạt bài viết đưa tin về tranh cãi này của TWS đã dần bị gỡ.

Double Take là ca khúc B-side nằm trong album mới phát hành của TWS - SUMMER BEAT!. MV performance của bài hát vừa được đăng tải đang gây tranh cãi lớn khi có giai điệu lẫn cách quay bị cho là tương đồng với MV Knock Out do T.O.P và G-Dragon (BIGBANG) thể hiện, phát hành vào năm 2010.

Knet yêu cầu Pledis - công ty chủ quản của TWS hoặc HYBE đưa ra lời giải thích nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Trên diễn đàn bàn luận instiz, một tài khoản chỉ ra họ phát hiện những bài báo, tin tức liên quan tới tranh cãi đạo nhái của Double Take đã bị gỡ xuống.

Knet bắt đầu đặt nghi vấn HYBE đã nhúng tay vào việc này nhằm ém sự việc xuống. Đây không phải lần đầu tiên TWS vướng vào tranh cãi, trước đó, nhóm từng vấp phải chỉ trích vì ồn ào sao chép ý tưởng logo hay gian lận nhạc số... Phía công ty chủ quản hay tập đoàn đều im lặng. Cư dân mạng chỉ trích đội ngũ lãnh đạo, định hướng cho TWS đang tự bôi đen hình tượng của nhóm và khiến các chàng trai dần mất thiện cảm.

Một số bình luận của Knet dưới các bài đăng trên diễn đàn theqoo và instiz:

"Chúng tôi không chỉ trích nghệ sĩ, vấn đề nằm ở cách làm của ê-kíp phía sau. Công ty cần phải đưa ra lời giải thích."

"HYBE đã thật sự mạnh tới vậy rồi à? Những bài viết đồn đoán ác ý của nghệ sĩ khác còn chẳng gỡ được, mà của TWS thì phát một bay màu."

"Nếu tự tin không làm sai thì đưa ra một tuyên bố là xong."

"Họ phớt lờ mấy bài báo tung tin đồn và chỉ trích thần tượng của mình, nhưng nếu đụng tới công ty là nhanh chóng gỡ xuống."

"Đúng là hai bài hát giống nhau thật mà, không phải do cùng chất Hip-Hop đâu."

"Có nhiều cách để nổi tiếng hơn. TWS tài năng nhưng họ lại đi đường "hắc hồng" này. SEVENTEEN tự làm nhạc vẫn nổi tiếng đấy thôi".

"Là họ cố ý làm thế để nó được lan truyền rộng rãi hơn à. Bài hát hay đấy nếu người nghe không biết tới BIGBANG. Nhưng sau khi xem bản gốc thì tôi tự họ là công ty này đang làm cái quái gì vậy."