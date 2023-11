Ca khúc mới của Hoàng Duyên - JSOL khai thác nỗi cô đơn nơi cuộc sống thành thị

HHT - Hoàng Duyên và JSOL vừa góp thêm cho V-Pop mùa cuối năm ca khúc "Trên Taxi Chẳng Muốn Về Nhà" - bản nhạc mang theo nỗi buồn, sự cô đơn của người trẻ nơi cuộc sống thành thị.

Ca khúc là một sáng tác của Hoàng Duyên, sản xuất âm nhạc bởi Khắc Hưng. Giai điệu Pop Ballad nhẹ nhàng được kết hợp cùng lời ca tự sự và giọng hát tình cảm, ấm áp của Hoàng Duyên và JSOL.

Trên Taxi Chẳng Muốn Về Nhà mang lại cho người nghe trải nghiệm tương tự như Sài Gòn Đau Lòng Quá, Sài Gòn Hôm Nay Mưa. Ca từ vẫn là những lời tâm sự về những suy tư, lạc lõng, cô đơn giữa một thành phố rộng lớn.

Nhân vật trong ca khúc dành thời gian ngồi trên taxi để quan sát những khung cảnh, con người qua cửa kính xe và từ đó, phản chiếu suy nghĩ bộn bề trong lòng mình. Đây cũng là một concept quen thuộc trong các ca khúc mang tính chất "tâm sự với người nghe".

Bên dưới phần bình luận của YouTube, TikTok, đa số người nghe bày tỏ sự đồng cảm khi lắng nghe ca khúc. Điểm cộng của Trên Taxi Chẳng Muốn Về Nhà nằm ở đoạn chuyển tiếp do JSOL thể hiện. Nhiều fan bày tỏ sự yêu thích dành cho chất giọng và cảm xúc của JSOL gửi gắm vào bài hát. So với Sài Gòn Hôm Nay Mưa, phần hát của JSOL được đánh giá là có phần nổi bật hơn.

Về phần nhìn, MV Trên Taxi Chẳng Muốn Về Nhà được quay hình tại châu Âu, đem đến những khung hình lãng mạn nhưng cũng đượm buồn. Hình ảnh đẹp mắt, đơn giản, chỉn chu luôn là ưu điểm trong các sản phẩm của Hoàng Duyên và JSOL. Nội dung MV thường không thể hiện một câu chuyện cụ thể nào để khán giả có thể tập trung vào giai điệu, lời hát.

Năm 2023, Hoàng Duyên và JSOL đã tham gia chương trình thực tế kết hợp du lịch và âm nhạc Melo-Đi. Cả hai có những màn song ca mượt mà trong chương trình như Say You Do, Buồn Thì Cứ Khóc Đi, Cho Bạn Cho Tôi. Sau sản phẩm âm nhạc lần này, khán giả vẫn mong chờ những câu chuyện âm nhạc mới mẻ hơn đến từ cặp đôi “em út” - “anh cả” của nhà DreamS.