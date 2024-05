Tháng 4 diễn ra nắng nóng kỷ lục ở nhiều nơi, thời tiết tháng 5 diễn biến ra sao?

HHT - Những ngày qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt diễn ra ở hầu khắp các khu vực trên cả nước. Sự xuất hiện của nắng nóng sớm đã cho thấy sự thay đổi bất thường của khí hậu. Một mùa Hè có nắng nóng gay gắt đã đến.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, nắng nóng năm nay có các đặc điểm chính: đến sớm, số đợt nắng nóng nhiều hơn trung bình nhiều năm, cường độ gay gắt hơn trung bình nhiều năm; có thể xuất hiện giá trị nhiệt cao lịch sử.

Nguyên nhân nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung đến sớm do tác động của hiện tượng El Nino làm nền nhiệt trung bình trên cả nước đều có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm. Nắng nóng năm nay tại cả 3 miền đều đến sớm hơn 1 tháng, nền nhiệt gay gắt, cao hơn trung bình nhiều năm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cũng cho biết, nắng nóng đến sớm là hiện tượng bất thường, xảy ra lần thứ ba kể từ năm 1991. "Dưới tác động của hiện tượng El Nino, nhiệt độ cả nước đều có xu hướng tăng, nắng nóng đến sớm. Chúng tôi nhận định cao điểm nắng nóng ở Hà Nội và miền Bắc sẽ là các tháng 5, 6, 7, 8", ông Hưởng cho biết.

Nhận định về thời tiết trong tháng 5, Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, thời tiết từ ngày 1/5-9/5 tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm). Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An từ ngày 3/5 khả năng có nắng nóng diện rộng. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên nắng nóng có khả năng suy giảm.

Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Bắt đầu từ ngày 4-5/5 nắng nóng có khả năng suy giảm dần; chiều tối và tối có khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác, dự báo có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nắng nóng có khả năng suy giảm dần từ 4-5/5; riêng Tây Nguyên chiều tối và tối có khả năng có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo tháng 5 là giai đoạn có sự chuyển biến thời tiết từ mùa lạnh sang mùa nóng, mùa khô sang mùa mưa nên các hiện tượng dông mạnh kèm lốc, sét, mưa đá có khả năng xuất hiện nhiều nhất trong năm, đặc biệt ở vùng núi do tác động của địa hình có thể tạo ra các ổ mây đối lưu phát triển mạnh, hệ quả là gây ra các trận dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ nửa cuối tháng 5, nền nhiệt có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C, số ngày nắng nóng có xu hướng gia tăng trên khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ so với năm 2023 và trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Theo Đài khí tượng thủy khu vực Nam Bộ, thời kỳ bắt đầu mùa mưa năm nay vào khoảng giữa tháng 5. Thời điểm này được đánh giá là trễ hơn so với nhiều năm trước đó, từ khoảng 10 - 20/5 (trong khi trung bình mọi năm là từ 29/4 đến 10/5). Trong tháng, người dân TP.HCM cần đề phòng khả năng xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh trong những cơn mưa dông.