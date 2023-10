Ca khúc mới của Phương Ly mới mẻ, ngọt ngào nhưng liệu có "học hỏi" Doja Cat?

HHT - Là sản phẩm mở đường cho album đầu tay, "Anh Là Ngoại Lệ Của Em" của Phương Ly được khen mới mẻ, ngọt ngào nhưng lại vướng nghi án "học hỏi" âm nhạc của Doja Cat.

Phương Ly chính thức trở lại đường đua âm nhạc với Anh Là Ngoại Lệ Của Em. Nữ ca sĩ làm mới bản thân với thể loại Disco-Pop sôi động và "bắt tay" cùng nhà sản xuất âm nhạc wokeup.

Trong MV, Phương Ly tiếp tục trung thành với hình ảnh mộng mơ, ngọt ngào. Vẫn câu chuyện ôm "tương tư" một chàng trai, chủ nhân hit Thichthich truyền tải năng lượng tình yêu trẻ trung qua lyric "màu hồng": "Ồ hóa ra em chẳng mạnh mẽ/ Chỉ là chưa có ai trước anh khiến em được yên tâm mà yếu đuối".

Sau gần một ngày lên sóng, Anh Là Ngoại Lệ Của Em nhận về con số khả quan: Gần 300K lượt xem và lọt #28 Âm nhạc Thịnh hành của YouTube. Đa số khán giả dành lời khen cho sự đầu tư của Phương Ly về trang phục, hình ảnh và vũ đạo đẹp mắt trong MV. Anh Là Ngoại Lệ Của Em có giai điệu bắt tai, lời bài hát dễ thuộc và được dự đoán sẽ sớm tạo trend TikTok.

Tuy nhiên, không ít khán giả tinh ý nhận ra một số đoạn trong Anh Là Ngoại Lệ Của Em nghe "quen quen". Đặc biệt, phần hook: "Và em đã biết sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh ra/ Lòng em đã hết chỗ không để dành ai khác ngoài anh ra" bị cho là "nghe như Say So phiên bản Việt". Nhiều người từ đây cho rằng Phương Ly đang "mượn ý tưởng" từ siêu hit của Doja Cat.

Tuy vậy, một số ý kiến lại khẳng định "giai điệu thân quen" này xuất phát từ cách đi nhịp beat đặc trưng của thể loại Disco-Pop. Do đó, việc Anh Là Ngoại Lệ Của Em gây liên tưởng đến Say So (Doja Cat) hay Mango (GFRIEND) - các ca khúc đình đám thuộc thể loại này cũng là điều dễ hiểu.